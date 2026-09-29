Защо цар Самуил остава една от най-големите фигури в историята ни?

На 3 октомври България очаква да приеме обратно останките на цар Самуил (997-1014 г.) - един от най-значимите владетели в българската средновековна история. След десетилетия, през които костите му се съхраняват в Гърция, те ще се завърнат в българското историческо пространство.

Събитието има не само научно и историческо значение. То връща материално свидетелство за една от най-драматичните епохи в историята на България - продължителния сблъсък с Византийската империя и борбата за съхраняването на българската държавност.

В продължение на десетилетия цар Самуил стои в центъра на тази борба. Срещу него е византийският император Василий II (976-1025 г.), останал в историята с прозвището Българоубиец.

40 години война

Според историка проф. Георги Николов именно продължителността и мащабът на този конфликт определят особеното място на Самуил в българската история.

"Непобедим по сила, ненадминат по храброст - такива характеристики му се дават", заяви пред БГНЕС проф. Николов, председател на Македонския научен институт и автор на монографията "Из историята на Самуилова България".

Зад тези определения стои владетел, прекарал десетилетия във война с една от най-могъщите сили на своето време.

"От историческа гледна точка, ако погледнем, наистина той в продължение на 40 години води война, като срещу себе си има също не по-малко могъщ владетел, какъвто е Василий II Българоубиец", посочи проф. Николов.

Цар Самуил се изправя срещу империя със значителни военни, административни и икономически ресурси. Българската държава от своя страна е принудена да се адаптира към условията на почти непрекъсната война.

Именно в този контекст Самуил остава в историята не само като военачалник, а като владетел, чиято епоха се превръща в последната голяма фаза от съществуването на Първото българско царство.

Сблъсък, променил Балканите

Борбата между Самуил и Василий II има значение и извън границите на средновековна България.

Балканите по това време са пространство, в което се пресичат интересите на империи, царства и династии, а продължителното българо-византийско противопоставяне оказва влияние върху политическата карта на региона.

Управлението на Самуил започва в условията на тежка политическа криза и остава свързано с опита да бъде запазена българската държавност под непрекъснатия натиск на Константинопол.

Макар в крайна сметка византийското настъпление да довежда до падането на Първото българско царство, десетилетия наред Самуил успява да запази българската съпротива и държавата като основен фактор на Балканите.

Останките се връщат в България

Завръщането на костите на владетеля след десетилетията, през които се съхраняват в Гърция, придава и материално измерение на историческата памет за него.

Останките представляват не само обект на научно изследване, а физическо свидетелство за човек, около когото средновековните хроники, археологическите находки и по-късната историческа памет изграждат образа на един от най-разпознаваемите български владетели.

"Това е една голяма новина, която като историк мога да кажа, че тя ще бъде записана в аналите на това, което става сега в днешно време", заяви проф. Георги Николов.

Повече от хилядолетие след смъртта му името на цар Самуил продължава да бъде част от българската и европейската средновековна история.

На 3 октомври към тази памет ще бъде добавено и материалното свидетелство за владетеля - неговите останки отново ще бъдат в България.