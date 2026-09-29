Икономисти: Предложенията за домашната ракия са смехотворни

Затягане на правилата върху производството и съхранението на домашната ракия, налагане на данък свръхпечалба и още заложени увеличения в следващия бюджет.

Според икономиста д-р Юлиян Войнов мерките са в вследствие на политиката, която това правителство се готви да провежда.

“Виждаме сериозно увеличение на разходите. В процедура на свръхдефицит сме и трябва да спазваме определени правила. Увеличават се разходите и трябва да се намерят приходи, затова са тези нестандартни мерки", добави икономистът в предаването “Денят ON AIR”.

По думите на икономиста Преслав Райов предложенията са смехотворни.

"Трябва да направим ясната съпоставка, че понякога можеш да намаляваш разходите и да вървиш в грешната посока. Видяхме повече социални плащания и слагането им под една шапка, защото вече са прекалено много. Силна и все по-голяма зависимост от икономиката в страната. Нека фокусът на българското общество бъде върху важните неща - свръхпечалбите на банките, "Лукойл" - това са основни теми", допълни Райков.

Пред Bulgaria ON AIR той коментира и бюджета, като каза, че вече сме почти към края на годината и е много вероятно бюджетът да завърши под заявения бюджетен дефицит от 5,8%. “Гълъб Донев каза, че целта е догодина да паднем до 3%. Съмнително е, че всички тези мерки ще съберат 1 млрд. евро", коментира икономистът.

"Има фактори, които доведоха до увеличение на цените, но когато държавата търси опции да финансира бюджетния дефицит с измислени данъци, които никой не е планирал, това води до проблеми за цялата среда".

Как данъкът върху свръхпечалбата

"Към момента се посегна първо на банките. Лихвените проценти няма да повлияят толкова, колкото си мислят хората. Най-вероятно ще видим поредно увеличение на лихвите до края на тази година. В таксите със сигурност ще се отрази. Няма как банковата система даром да даде средства на държавата", изтъкна Райков.

"Печалбата не може да е свръхпечалба, никой не може да свръхпечели. Тези, които генерират печалба, са добрите в икономиката. Те генерират работни места, те поемат риск. Да кажеш на някого, че тази печалба е "свръх", ти го обезкуражаваш. И банките, и големите вериги може би ще си стиснат ръцете с държавата, но ще е сделка - нещо за нещо”, на мнение е икономистът.

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