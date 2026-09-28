Спорът за домашната ракия стигна и до световните медии

Традиционната българска ракия предизвика политически спор, след като правителството предложи по-строги правила за домашното производство на алкохолната напитка, отбелязва Франс прес.

Агенцията припомня, че министърът на финансите Гълъб Донев свика пресконференция в опит да успокои опасенията около новите разпоредби. Те предвиждат глоба от 1000 евро за всеки, който даде домашно произведена ракия на човек извън семейството си, например на приятел или съсед.

Според предложения текст ракията, произведена в малки регистрирани дестилерии, може да се съхранява единствено от официално посочения производител или от членове на неговото семейство.

В социалните мрежи се разпространиха колажи, представящи финансовия министър като инспектор, който следи дали хората пият домашна ракия.

Донев обаче настоя, че целта не е да се контролира употребата на алкохол в частните домове, а да се противодейства на незаконната търговия.

По думите му около половината от ракията в България се произвежда в малки дестилерии, предназначени за обслужване на частни лица, но значителна част от продукцията впоследствие се продава.

Министърът призна, че според предложения текст подаряването на бутилка на съсед би било незаконно, но добави:

"Никой няма да дойде в дома ви, за да проверява дали съседът ви е подарил ракия за рождения ден."

Бившият председател на парламента и професор по конституционно право Наталия Киселова иронично посъветва домашната ракия да бъде укривана в буркани или бутилки от вино.

Различни варианти на ракията - силна напитка, дестилирана от плодове като грозде или сливи – са популярни на целия Балкански полуостров. Домашното ѝ производство е дългогодишна традиция, към която мнозина са силно привързани.

През 2007 г. повече от 2500 души излязоха на протест в София срещу наложения заради изискванията на ЕС акциз върху домашната ракия, определяйки мярката като "посегателство срещу националната традиция".

Най-малко две парламентарни групи вече обявиха, че ще внесат предложения за смекчаване на разпоредбите. Министерството на финансите обеща да изясни спорните текстове.