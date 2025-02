Зеленски поздрави балтийските държави за скъсаните връзки с Русия ВИДЕО

Президентът на Украйна Володимир Зеленски определи неделята като „страхотен ден“, след като трите балтийски страни – Естония, Латвия и Литва – се изключиха от електрическата мрежа от съветската епоха и се синхронизираха с европейската електрическа мрежа.

Преминаването, което според балтийските лидери има геополитическо и символично значение, дойде повече от три десетилетия след разпадането на Съветския съюз. То слага край на окончателните връзки на балтийските страни с богатата на петрол и газ Русия.

„Нашият съвместен успех, който би бил невъзможен без участието на нашия близък приятел Полша, показва истинската стойност на солидарността и единството, основните принципи на Европейския съюз. Той изпраща силно насърчително послание към целия континент“, каза президентът на Литва Гитанас Науседа, говорейки на церемонията по преминаването в столицата Вилнюс.

Всички останали далекопроводи между балтийските страни и Русия, Беларус и руския ексклав Калининград, вклинен между членовете на ЕС Полша и Литва и морето, бяха изключени един по един.

Today is a big day for our region and for Europe as a whole. The Baltic states—good friends of Ukraine—have officially disconnected from Russia’s power grid. Their energy systems are now fully synchronized with the continental European network.

I congratulate to our…