Двигател на самолет се запали малко след излитане от Корфу ВИДЕО

Самолетът е кацнал благополучно в италианския град Бриндизи

18.08.2025 | 10:50 ч. Обновена: 18.08.2025 | 13:10 ч. 10
Двигател на самолет се е запалил в събота малко след излитане от гръцкия остров Корфу в Йонийско море, съобщи АНА-МПА. Инцидентът е завършил благополучно и самолетът е кацнал успешно в италианския град Бриндизи.

Самолетът Boing 757-300 на авиокомпания Condor е излетял малко след 20 ч. от летището в Корфу за германския град Дюселдорф. Малко след това обаче, на височина от около 1500 фута, е възникнал пожар в десния двигател, което е принудило пилотите да го изключат. Самолетът е превозвал предимно немски туристи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В този момент самолетът е преминавал над пристанището в Корфу, където жителите на града и туристите чули оглушителен звук.

Според информацията след това самолетът направил десен завой, преминал успоредно на пистата на летището в Корфу и се отправил на северозапад на височина между 6000 и 8000 фута към летището в италианския град Бриндизи, където по-късно се приземил благополучно с един двигател. / БТАж

самолет запален двигател излитане Корфу туристи
