IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Заловиха 10 мигранти в български минибус в румънския град Калафат

Открити са при проверка на румънската и българската гранична полиция

18.08.2025 | 10:43 ч. Обновена: 18.08.2025 | 13:11 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Десет нелегални мигранти са били открити в минибус с българска регистрация при проверка в румънския град Калафат, съобщи Аджерпрес.

Чуждите граждани без валидни документи са били намерени при съвместна проверка на румънската и българската гранична полиция в събота на паркинг в района на пункта за пътни такси на моста Видин – Калафат. 

Там полицаите от двете страни спрели минибуса, който пътувал по маршрут България – Италия и бил управляван от 23-годишен български гражданин. С него като пътник пътувал още един българин.

При проверката в багажното отделение били открити десет чужденци, които били идентифицирани като граждани на Ирак и на Сирия.

Те заедно с водача, пътника и минибуса са били предадени на българските власти.
(БТА)

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нелегални мигранти Калафат Румъния
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem