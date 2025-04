Харис нямаше да води политика, по-различна от тази на Байдън, ако беше президент

Бивш главен съветник на провалената президентска кампания на вицепрезидента Камала Харис беше шокирана, когато Харис е споделила, че тя не би направила нищо по-различно от президента Байдън, ако спечели президентските избори срещу Доналд Тръмп.

След като остава около месец до изборите през ноември, Харис каза пред екипа си, че нищо “не ѝ идва на ум“, след като я помолиха да назове нещо, което би направила по различен начин от Байдън през последните четири години.

Според новата книга на Алън и Парнс, издадена този месец, озаглавена “FIGHT: Inside the Wildest Battle for the White House.”, старшият съветник по кампанията на Харис Стефани Кътър беше разстроена от отговора на Харис.

"Какво, по дяволите, беше това?”, спомня си ситуацията Кътър, добавяйки “Ние не работим по този начин”.

Гафът се превърна в момент, който определи кампанията на Харис и осигури боеприпаси за нейния опонент.

Кампанията на Тръмп незабавно се хвана за гафа и започна да споделя клипа с гласоподавателите чрез социални медии и текстови съобщения същия следобед.

“Това осигури “паричен удар“ за рекламодателите на Тръмп“, цитира книгата съюзник на Харис и добавя, че това определено е бил нейният най-лош момент.

“Когато тя ни даде интервюто в The View, ние успяхме да я привържем към администрацията на Байдън по нейни собствени думи, което е нещо, което така или иначе се опитвахме да направим“, казва един съветник на Тръмп в книгата.

Кандидатът на Демократическата партия беше подлагана на проверка по време на кампанията си, тъй като не скъса с Байдън по повече въпроси, след като зае мястото му в битката за Белия дом.

Вицепрезидентът беше изправена пред натиск от страна на Байдън да остане лоялна към него и да не поставя “никакъв “дневен ред“ между тях по време на кампанията си, се казва в книгата.

Преди първото си интервю като кандидат на Демократическата партия Харис беше подготвена от помощници със списък от елементи, които можеше да назове и които я накараха да се “гордее с работата си с Байдън“, се казва още в книгата, съобщава The New York Post.

