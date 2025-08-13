IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Спасиха турист, паднал в района на Кирилова поляна в Рила

Той е откаран в болница с контузии, но без опасност за живота

13.08.2025 | 15:31 ч. Обновена: 13.08.2025 | 20:08 ч.
38-годишен мъж от София е открит паднал и наранен в района на Кирилова поляна в Рила тази сутрин, съобщи БНР, позовавайки се на информация от Областната дирекция на полицията в Кюстендил. 

Мъжът е открит с контузии, но без серизони наранявания. Транспортиран е с линейка до болницата в Благоевград. Отрит е и автомобилът му. 

Сигналът е подаден към 5:30 часа сутринта. 

От полицията в Рила коментират, че вероятно мъжът е тръгнал на преход в планината, но е претърпял инцидент. 

Рила спасен турист ПСС
