Спасиха турист, паднал в района на Кирилова поляна в Рила

38-годишен мъж от София е открит паднал и наранен в района на Кирилова поляна в Рила тази сутрин, съобщи БНР, позовавайки се на информация от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Мъжът е открит с контузии, но без серизони наранявания. Транспортиран е с линейка до болницата в Благоевград. Отрит е и автомобилът му.

Сигналът е подаден към 5:30 часа сутринта.

От полицията в Рила коментират, че вероятно мъжът е тръгнал на преход в планината, но е претърпял инцидент.