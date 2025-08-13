Лидерите на ЕС ще молят Тръмп да не сключва сделка с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е планирал да се срещне с руския президент Владимир Путин в петък в Аляска, за да обсъдят пътя за прекратяване на войната, започнала с нахлуването на Русия в Украйна преди три години и половина. Преди това европейските му съюзници биха искали да поговорят, пише NYT.

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц ще свика видео разговор на тема Украйна в сряда, в който ще участват Тръмп, вицепрезидентът Джей Ди Ванс, президентът на Украйна Володимир Зеленски и няколко от любимите европейски лидери на Тръмп, като премиера на Италия Джорджо Мелони. Зеленски ще бъде в Берлин за срещата, съобщи офисът му в сряда, и се очаква по-късно да проведе брифинг за репортери с Мерц.

Широк спектър от публични изявления от Мерц и други предполагат, че лидерите ще умоляват Тръмп да не сключва мирно споразумение с Путин - зад гърба на Зеленски или неговите европейски съюзници. Зеленски не е бил поканен в Аляска.

Европейските лидери вероятно ще подчертаят, че всякакви дискусии за условията за прекратяване на войната трябва да започнат с пълно прекратяване на огъня. Те също така смятат, че одобрението на Европа е от съществено значение за всякакви планове за налагане на примирие с европейски войски.

Това ще бъде поредният опит на Мерц и неговите европейски колеги да предотвратят едностранните импулси на Тръмп и да го предпазят от попадане под влиянието на Путин - въпреки че Мерц и неговите съюзници почти никога не го формулират по този начин.

Вместо това, десноцентристкият канцлер и колегите му лидери, като президента Еманюел Макрон на Франция и премиера Киър Стармър на Великобритания, редовно се представят като тясно свързани с Тръмп по въпроса за Украйна, дори когато публично и тайно го насърчават да направи повече в подкрепа на Киев.

„Не можем да приемем териториалните въпроси между Русия и Америка да се обсъждат или дори да се решават без да се обръща внимание на европейците, без да се обръща внимание на украинците“, каза Мерц в телевизионно интервю в неделя. „Предполагам, че американското правителство го вижда по същия начин. Ето защо има тази тясна координация.“

Мерц заложи голяма част от ранния си мандат на възстановяването на германската армия и завръщането на лидерската ѝ позиция за Европа и света, с твърд поглед към Русия. Той ухажваше Тръмп агресивно, откакто встъпи в длъжност в началото на май.

Той неуморно настояваше на Тръмп, че чрез смела и решителна намеса на страната на Украйна срещу Русия, Съединените щати биха могли да принудят г-н Путин към прекратяване на огъня и сериозни преговори за прекратяване на войната. Това беше основното искане на канцлера към президента, което надделя над други важни въпроси, като например стремежа на Тръмп да наложи нови тарифи на Европа.

Тръмп изглеждаше отзивчив, в различна степен, особено след като през последните месеци се разочарова от продължаващите бомбардировки на Украйна от Путин. Той се съгласи да продаде американско оръжие на Германия и други страни, което след това да бъде доставено на Киев, и заплаши Москва с тежки икономически санкции, ако войната продължи.

Но миналата седмица, след предложения от Путин, Тръмп отново промени позицията си. Той набързо насрочи срещата в Аляска. Тази седмица той каза пред репортери, че иска да види какво има на ум Путин и дали може да посредничи за „сделка“ по войната, включително размяна на територии, които в момента се държат от Украйна и Русия.

Мерц и неговите съюзници се опасяват какво може да донесе тази дискусия. Затова те са включили във видеоразговора високопоставени европейци, които се радват на добри отношения с Тръмп, включително лидерите на Полша и Финландия и генералния секретар на НАТО Марк Рюте.

Европейските лидери отказват да обсъждат каквито и да било разговори за преначертаване на границите, преди Путин да се съгласи на прекратяване на огъня. Те не искат да преговарят за украинска земя, която руските сили в момента не държат. Германски представители публично са по-недиректни относно това дали биха могли да подкрепят примирие, което отстъпва някои части от предвоенна Украйна на Русия, въпреки че насаме са звучали примирени с тази възможност.

Те също така се притесняват, че мирът при лоши условия би могъл да насърчи г-н Путин да продължи натиска си към Западна Европа, евентуално изпращайки войски до съседна държава като Литва, членка на НАТО.

„Наистина е опасно, че Путин може да се почувства окуражен“, каза Анна Зауербрай, редактор на чуждестранни редакции на германския вестник „Ди Цайт“ . „Не за да атакуват Берлин, разбира се, а за да предизвикат известно вълнение в други балтийски страни, други европейски страни.“

Преди всичко европейците се опасяват, че Путин може да използва срещата в Аляска, за да убеди Тръмп да сключи мирно споразумение, което Зеленски никога няма да приеме, което ще накара Тръмп да насочи гнева си към украинския лидер.

Тогава Тръмп би могъл да заплаши да изтегли от бойното поле ключовата американска разузнавателна подкрепа за Украйна, както направи за кратко неговата администрация тази пролет.

В този случай Европа ще продължи да подкрепя Украйна, но задачата ѝ ще бъде по-трудна. Мерц и други лидери признаха необходимостта от американска подкрепа. Зауербрай заяви, че реалността поставя европейските лидери в „много слаба позиция“ с Тръмп.