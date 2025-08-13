МО организира лятна почивка в България за деца от Украйна

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители чрез настаняване в база на Изпълнителната агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната, съобщиха от министерския съвет.

С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.

Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел “Сарафово - МО“, в управление на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“, към министъра на отбраната за времето от 30 август до 9 септември 2025 г.