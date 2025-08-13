IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
МО организира лятна почивка в България за деца от Украйна

Децата и придружаващите ги ще бъдат настанени в хотел “Сарафово-МО”

13.08.2025 | 15:58 ч. Обновена: 13.08.2025 | 19:59 ч. 35
Pixabay

Pixabay

Министерският съвет прие решение за даване на съгласие Министерството на отбраната да организира лятна почивка в България на деца от Украйна и техните придружители чрез настаняване в база на Изпълнителната агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“ към министъра на отбраната, съобщиха от министерския съвет.

С проекта на Решение се цели осигуряване на лятна почивка в България за децата, преживели травми от войната за възстановяване на тяхното физическо, психическо и емоционално здраве, което е проява на още един хуманитарен акт от страна на Министерство на отбраната за човешко и достойно отношение към децата на загиналите украински военнослужещи и доброволци.

Настаняването на украинските деца ще бъде в хотел “Сарафово - МО“, в управление на Изпълнителна агенция “Военни клубове и военно-почивно дело“, към министъра на отбраната за времето от 30 август до 9 септември 2025 г. 

Министерство на отбраната деца Украйна почиква Черно море Сарафово
