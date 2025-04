Нелицензиран хостел в Полша се запали, има загинали

Нелицензиран хостел в Южна Полша се запали и при пожара загинаха петима души, съобщава ДПА, цитирайки местните власти.

Дванадесет човека са били спасени от горящата сграда в малкия град Пшув в Шльонско воеводство. Огънят вече е потушен. Сигналът за пожара е бил подаде късно снощи.

"Когато пожарникарите пристигнали на мястото, намерили цялата двуетажна сграда и тавана ѝ в пламъци", заяви говорител на пожарната служба. Той предположи, че огънят се разпространил много бързо и вероятно заради това петима души не са успели да излязат навреме.

На мястото на пожара са били изпратени общо 120 пожарникари с 34 аварийни автомобила, уточни говорител на Министерството на вътрешните работи.

BREAKING [13.04-22:00] #Pszów #Wodzislaw Slaski #Slesia #Polonia #incendio in un "dormitorio per lavoratori"

Sul posto 30 mezzi e +120 Vigili del Fuoco

+5 morti 8 salvati (condizioni non note) ci sono dei dispersi pic.twitter.com/i1ZCENh6Lg