Тийнейджър, подготвял на атака срещу училище, бе задържан в Дания

В Дания 15-годишен тийнейджър е бил задържан по подозрение, че заедно с двама свои съученици е подготвял стрелба в училище, съобщиха днес от полицията, предаде Франс прес.

"В петък, 1 август 2025 г., полицията в югоизточната част на Ютландия е получила сигнал за планирана стрелба в училището "Санкт Михаелс" в Колдинг" в южната част на страната, се посочва в изявление на полицията.

Според властите не съществува "реална и конкретна опасност за въпросното училище или за конкретни лица".

Въз основа на сигнала са арестувани трима непълнолетни, а "един от арестуваните заподозрени, на 15 години, ще се яви на предварително изслушване за опит за убийство и е поставен под предварително задържане за четири седмици", уточни полицията.

Другите двама заподозрени не са навършили възраст, в която може на носят наказателноправна отговорност. Те са били освободени след разпит, посочи полицията, която не даде подробности за самоличността на заподозрените.

Училището, срещу което е било планирано нападението, е частно училище в Колдинг - осмия по големина град в северната страна, където училищната ваканция приключва около 11 август. Заподозрените са ученици в друго училище, съобщи градската управа.