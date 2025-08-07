Митата на Тръмп "рискуват да тласнат Индия към Пекин"

За президента на САЩ Тръмп, това беше риск. По-нататъшните мита за Индия биха могли да приближат най-населената държава в света до Китай и дори да повишат цената на газа за средностатистическия американец, пише The Times.

Но тъй като разочарованието му от неуспеха да постигне смислено мирно споразумение в Украйна нараства, той смяташе, че си струва да поеме този риск.

В сряда Тръмп обяви нови мащабни мита срещу Индия. В допълнение към 25-процентната такса, която трябва да влезе в сила от четвъртък, Тръмп обяви още 25% , които ще влязат в сила след 21 дни - наказание за отказа на Индия да спре вноса на руски петрол и газ.

В Индия анализаторите и политиците са притеснени. "Това е първият път в историята на независима Индия, в който президент на САЩ иска публична демонстрация на подчинение", каза Сидхарт Раймедхи, сътрудник в Съвета за стратегически отбранителни изследвания (CSDR) в Делхи.

Индийското външно министерство определи хода като "несправедлив, неоправдан и неразумен".

Шаши Тарур, депутат от опозицията, заяви, че допълнителните 25% мита на Тръмп показват „двоен стандарт“. Това "не е особено приятелски жест", каза той пред местните медии. "Те дадоха на китайците 90-дневна почивка, но китайците внасят много повече руски петрол от нас."

За Индия заплахата на Тръмп е дразнеща. Доскоро тя беше насърчавана да продължи да купува руски петрол, за да поддържа стабилна цената на суровия петрол Brent.

Джанет Йелън, министърът на финансите на САЩ при Джо Байдън, заяви през ноември 2022 г., че Съединените щати са „доволни“ Индия да продължи да купува толкова руски петрол, колкото иска. Джефри Пайът, помощник-държавният секретар, заяви през февруари миналата година: „Индия изигра ключова роля в усилията за стабилизиране на световните енергийни пазари чрез покупките си на руски суров петрол.“

Възприеманото лицемерие се влошава от факта, че САЩ продължават да внасят руски уранов хексафлуорид за ядрената си промишленост, паладий за производството на електрически автомобили, както и различни торове и химикали.

Индия и САЩ, чиято двустранна търговия е на стойност над 190 милиарда долара, имат исторически непримирими различия, които им пречат на масата за преговори. „Индия не е в състояние да се откаже от протекционизма отвъд определена точка“, каза Анкит Тивари, научен сътрудник в CSDR. Ключови проблеми, които провалят преговорите, включват съпротивата на Индия срещу отварянето на селскостопанските пазари – така наречената „трета релса“ на индийската политика.

Твърди се, че търговските преговори при закрити врати през юни са се провалили след пет кръга, въпреки техническите споразумения по повечето въпроси. Длъжностни лица и от двете страни обвиниха за това смесени сигнали, огорчение и политическа погрешна преценка.

Отношенията между Индия и САЩ са под сериозно напрежение, откакто Тръмп си приписа заслуги за посредничеството по време на неотдавнашните сблъсъци между страната и Пакистан . Индия мълчаливо отказа да отдаде заслугите на Тръмп, докато Пакистан публично благодари на Тръмп. Позицията на Индия беше, че е преговаряла директно с Пакистан.

Начинът, по който премиерът Нарендра Моди ще реагира сега, ще бъде от решаващо значение както у дома, така и в чужбина. Подходът на индийските политици обикновено е да умилостивят Тръмп - отношение, което дава смесени резултати.

"Индия възприема политика на умилостивяване на екипа на Тръмп още преди той да встъпи в длъжност", каза Раймедхи. "Имаше усещането, че Индия трябва да се изправи на правилната страна на Тръмп и единственият начин да направи това беше да предложи търговска сделка. Ние наистина заложихме всичките си яйца в тази кошница. Индия отстъпваше по безпрецедентен начин — например, съгласяваше се да внася повече американски автомобили. Така че няма за какво да обвиняваме Индия в това отношение. Изглежда, че е по-скоро политическо. Това е психологически въпрос."

И все пак през последните няколко дни ветровете сякаш се промениха. Членове на партията на Моди, BJP, открито критикуваха Тръмп, който е все по-осмяван в индийските десни социални медии.

Тивари добави: "Реакцията на индийското правителство ще зависи от това дали ще оцени търговската сделка като провал на процеса на помирение и ще реши да коригира курса, което означава да даде повече оптични победи на Тръмп, или ще реши, че исканията на Тръмп са неразумни и ще заеме по-твърда преговорна позиция в следващия кръг от преговори."

Мониш Турангбам, старши консултант по научни изследвания в изследователската фондация „Чинтан“ в Делхи, заяви, че преговорите „ще се проведат на две нива“. Първо, това е „обичайната бюрократична работа по преговорите“. Допълнителни търговски преговори са насрочени за 25 август.

Но преговорите ще имат и публично лице. „Двустранният характер на преговорите и публичните, остри коментари – това е нещо, с което Индия ще трябва да се справи на вътрешно ниво. Може би просто ще се наложи да изчакаме бурята около Тръмп, както всяка друга страна.“

В случай на провал на преговорите, рискът е най-голямата демокрация в света да се сближи с Русия и Китай. „Не знам дали е вероятно, но определено е възможно“, каза Раймедхи.

Разговорите между обикновено враждебно настроените съседи вече са започнали. Очаква се Моди да посети Китай този месец за срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество, първото му пътуване до страната след сблъсъка в Галуан през 2020 г. Към него ще се присъединят Си Дзинпин и Владимир Путин, наред с други. Срещата на върха е насрочена за 31 август.

Въпреки това, голяма част от това може да е позиране на Делхи.

"Ще има много шум и гняв относно промените в геополитическите ориентации – Западът е ненадежден; Индия се насочва към Глобалния Юг. Но по-широките структурни причини, поради които Индия се насочва към Запада, ако погледнете всички институционални връзки – политическият цирк, който се разиграва, не е достатъчен, за да промени структурните промени, които наблюдавахме през последните десетилетия“, каза Турангбам. „Може да има много преговорни коефициенти, но не виждам съществена промяна на място."

Той определи съществената промяна към Китай като „пресилена“.

Твърди се, че индийското правителство е поискало от министрите да видят какво още може да бъде предложено на САЩ преди преговорите в края на месеца. Анализатори казват, че индийските петролни рафинерии може би вече са започнали да намаляват покупките на руски петрол.

Междувременно Индия може да се ангажира с повече покупки на отбранителна техника от САЩ, тъй като остава надеждата за дипломатическо решение.