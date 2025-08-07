IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Свалиха снимки от елитен дамски сайт заради кльощави модели

07.08.2025 | 22:15 ч. Обновена: 07.08.2025 | 23:27 ч. 12
Снимка NOVA

Снимка NOVA

Британският рекламен регулатор е поискал от испанска модна верига да премахне от своя уебсайт две снимки на прекалено кльощави модели, квалифицирани като "безотговорни". Според регулаторния орган изобразените на фотографиите модели са "нездравословно слаби".

"Тези снимки не трябва да се появяват повече във формата, който е предмет на жалбата" пише Органът за рекламен стандарт (Advertising Standard Authority - ASA) в решението си.

То изисква от модния бранд да не използва повече снимки на модели с "нездравословна слабост", съобщава NOVA.

Според регулатора на една от снимките, на която е показан модел, облечен в уголемен модел риза, се създава фокусна точка около ключицата, която се откроява явно. Позицията на модела в комбинация с носенето на широка блуза създава впечатлението, че ръцете, раменете и гърдите му са много слаби, смята регулаторът.

Второто изображение показвала модел в къса рокля, с "леко измършавяло лице, видимо изпъкнала ключица и особено слаби крака".

По време на разследването от компанията заявиха, че са последвани британските препоръки. От моделите, участвали във фотосесията, е изискано медицинско свидетелство, което да удостовери доброто им здравословно състояние в момента на наемането им.

сайт снимки модели кльощави
