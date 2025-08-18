Лидерите на ЕС яростно инструктират Зеленски как да не "разстрои" Тръмп

Европейските лидери яростно инструктират Владимир Зеленски как да не „разстроят“ Доналд Тръмп, когато двамата мъже седнат за час в Белия дом днес, за да решат бъдещето на Украйна.

Европейските лидери придружават украинския президент във Вашингтон за мирни преговори за Украйна на фона на опасения от повторение на скандала в Белия дом по-рано тази година.

Тази вечер се очаква американският президент да окаже натиск върху Зеленски да приеме исканията на Владимир Путин в замяна на мир, като се откаже от територия, включително Крим, и приеме, че Украйна никога няма да се присъедини към НАТО.

Зеленски вече посочи, че не е готов да отстъпва територия, след като Доналд Тръмп разкри условията си за Крим и НАТО снощи.

Това създава предпоставки за нова напрегната среща между Тръмп и Зеленски по-късно днес, чиито лични отношения никога не са показвали признаци на затопляне.

Сър Киър Стармър ще бъде част от свитата на украинския президент от европейски лидери, заедно с Еманюел Макрон от Франция, Фридрих Мерц от Германия, Джорджия Мелони от Италия и Александър Щуб от Финландия в Белия дом. Ръководителят на НАТО Марк Рюте и шефът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен също пътуват до Вашингтон, за да се присъединят към разговорите с Тръмп и Зеленски.

Европейските лидери са наричани „резервни копия“ на Зеленски след предишното остро посещение на украинския президент в Белия дом. В изненадващ спор през февруари, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс обвини Зеленски, че не е достатъчно благодарен за американската подкрепа пред лицето на руската инвазия - и последва спор между Тръмп и Зеленски.

Публичният спор доведе до временно спиране на американската помощ за Украйна и предизвика паника в ужасените европейски столици, че г-н Тръмп е на страната на Кремъл. Зеленски и Тръмп оттогава се опитват да поправят отношенията си, включително по време на разговори във Ватикана в кулоарите на погребението на папа Франциск през април.

Има и усилия - включително от британски министри и служители - да се опитат да инструктират Зеленски как да не разстройва президента на САЩ. Джонатан Пауъл, съветникът по националната сигурност на сър Киър, е един от хората, които работят в тясно сътрудничество с украинците по въпроса как най-добре да работят с администрацията на Тръмп.

Сър Киър и европейските лидери също поеха водеща роля в опитите си да спечелят Тръмп на своя и украинската гледна точка с порой от ласкателства и чар. Това включваше похвали за усилията на американския президент да донесе мир в Украйна и приемане, че Европа трябва да поеме по-голяма отговорност за собствената си отбрана - дългогодишен плашило на г-н Тръмп. Публичното ласкателство към Тръмп дори доведе до това Рюте да нарече американския президент „татко“ на среща на върха на НАТО през юни.

Президентите на САЩ и Украйна ще проведат едночасова среща в Белия дом в понеделник преди по-широки дискусии между Тръмп и европейските лидери. Очаква се те да използват тези разговори, за да призоват Тръмп да не отстъпва пред исканията на Владимир Путин Украйна да предаде целия регион Донбас на Русия.

Въпреки опитите за подобряване на отношенията между САЩ и Украйна след драматичния конфликт през февруари, президентът на САЩ разгневи украинците, като разстила червения килим за Путин по време на разговорите им за потенциално прекратяване на огъня в Аляска миналата седмица. Тръмп също така засили напрежението преди разговорите в понеделник, като заяви, че Зеленски „може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска“.

Освен това той изключи бъдещо членство в НАТО за Украйна и каза, че Крим няма да се върне от руската анексия. В публикация на уебсайта си Truth Social, президентът на САЩ написа:

„Президентът на Украйна Зеленски може да прекрати войната с Русия почти веднага, ако иска, или може да продължи да се бори. Спомнете си как започна. Няма как да си върнем Крим, даден от Обама (преди 12 години, без нито един изстрел!)“ , и НЯМА ДА ИМА ВЛИЗАНЕ В НАТО ОТ УКРАЙНА. Някои неща никога не се променят!!!“

В последваща публикация Тръмп заяви, че е „голяма чест“ да бъде домакин на множество европейски лидери във Вашингтон.

„Голям ден в Белия дом утре. Никога не съм приемал толкова много европейски лидери едновременно. За мен е голяма чест да ги приема!!! Президент DJT“, написа той.

Твърди се, че Великобритания, Франция и Германия са поели водеща роля в подготовката на украинската делегация за срещата в понеделник - включително съвети как да не се разстрои Тръмп. Сър Киър се срещна със Зеленски на Даунинг стрийт в четвъртък преди разговорите на Тръмп с Путин в Аляска. Премиерът и френският президент Макрон също така съпредседателстваха виртуална среща на така наречената „коалиция на желаещите“ в неделя.

След разговорите гМакрон заяви, че съюзниците на Украйна ще „представят единен фронт“ пред Тръмп по време на срещата в Белия дом в понеделник.

„Ако сме слаби с Русия днес, ще се подготвяме за конфликтите на утрешния ден и те ще засегнат украинците и - не се заблуждавайте - могат да засегнат и нас“, добави той.