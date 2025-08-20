Ромео Бекъм летя с бюджетен полет въпреки луксозната втора сватба на брат си Бруклин

► Бруклин Бекъм демонстрира лукс на пищната си втора сватба със съпругата си Никола Пелц

► На този фон, по-малкият брат Бекъм, Ромео, бе забелязан да лети с нискотарифна авиокомпания

► Ромео Бекъм бе сниман на бюджетен полет на Jet2, само няколко дни след безсмислената демонстрация на богатство от отчуждения му брат Бруклин

Бруклин и Никола направиха пищно тържество за подновяване на брачните си обети. На него обаче не присъства никой от семейство Бекъм, за разлика от родителите и близките на Пелц, които бяха специални гости.

