Евролидерите към Тръмп: Ние сме зад Украйна, но има отворен път към мир

Започна съвместната среща между Тръмп и европейските лидери в Белия дом.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства Тръмп за преодоляването на „застоя“ с Путин и приветства гаранциите за сигурност, съобщава Sky News. Рюте добави, че „ако се справим добре, можем да сложим край на войната в Украйна".

Лидерът на НАТО каза още, че е „наистина от решаващо значение“ Тръмп да заяви, че е „готов да участва“ в гаранциите за сигурност за Украйна, като казва, че това е „голяма крачка“ и „пробив“.

В отговор Тръмп похвали страните от НАТО за увеличаването на разходите за отбрана от 2% от БВП, „които не винаги са били плащани“, на 5 %, „които се плащат“.

Урсула фон дер Лайен, председателка на Европейската комисия, също приветства гаранциите за сигурност, предоставени от американците.

„Много е добре да чуем, че работим по гаранциите за сигурност по подобие на член 5“, каза тя.

Германският канцлер заяви, че „пътят към мира е отворен“, но предупреждава, че всяка следваща среща трябва да доведе до прекратяване на огъня.

„Но сега пътят е отворен за сложни преговори“, каза германският канцлер Фридрих Мерц. „Всички бихме искали да видим прекратяване на огъня. Не мога да си представя следващата среща да се състои без прекратяване на огъня, така че нека работим за това и нека опитаме да окажем натиск върху Русия.“

„Така че, ако можем да постигнем прекратяване на огъня, чудесно, а ако не го постигнем... ни бяха дадени много други точки, много, много точки, чудесни точки”, каза Доналд Тръмп.

Джорджа Мелони припомни на присъстващите „смелостта“ на украинците на бойното поле, които забавят напредъка на руснаците, и единството, което е било необходимо, за да ги подкрепи в това.

„Ако искаме да постигнем мир и ако искаме да гарантираме справедливост, трябва да го направим обединени“, казва тя. „Очевидно можете да разчитате на Италия – както беше от самото начало, ние сме на страната на Украйна. Ще обсъдим много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност, как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предварително условие за всякакъв вид мир. Радвам се, че ще започнем с предложение, което е моделът на член 5 от НАТО.“

Пред европейските лидери и Доналд Тръмп, Володимир Зеленски заяви, че групата е имала „много добър разговор“:

„Обсъдихме много деликатни въпроси. Първият е гаранциите за сигурност. Сигурността в Украйна зависи от Съединените щати, от вас и от лидерите, които са с нас в сърцата ни. Много страни са на страната на Украйна, на нашия народ, и всички ние искаме да сложим край на тази война. Ще обсъдим по-подробно гаранциите за сигурност. Много е важно, че Съединените щати дават толкова силни сигнали и са готови да дадат гаранции за сигурност.“

Финландия има дълга граница с Русия и има свой собствен опит с тази страна по време на Втората световна война. Намерихме решение през 1944 г. и съм сигурен, че ще успеем да намерим решение през 2025 г., за да сложим край на агресивната война на Русия и да постигнем траен и справедлив мир”, каза президентът на Финландия Александър Стуб.