Как Космосът се превръща в ново бойно поле между световните сили

Докато Русия провеждаше парада си за Деня на победата тази година, хакери, подкрепящи Кремъл, отвлякоха орбитален сателит, който предоставя телевизионна услуга на Украйна.

Вместо обичайно програмиране, украинските зрители видяха кадри от парада, излъчвани от Москва: вълни от танкове, войници и оръжия. Посланието имаше за цел да сплаши и беше и илюстрация, че войната на 21-ви век се води не само по суша, море и въздух, но и в киберпространството и космическите простори.

Деактивирането на сателит може да нанесе опустошителен удар без нито един куршум и това може да се направи чрез атака срещу софтуера за сигурност на сателита или чрез нарушаване на способността му да изпраща или приема сигнали от Земята.

“Ако можете да попречите на способността на сателит да комуникира, можете да причините значително прекъсване“, каза Том Пейс, главен изпълнителен директор на NetRise, фирма за киберсигурност, фокусирана върху защитата на веригите за доставки.

“Помислете за GPS“, каза той и добави: “Представете си, ако едно население загуби това и какво объркване би причинило това.“

Сателитите са краткосрочното предизвикателство

Повече от 12 хиляди действащи спътника обикалят около планетата, играейки критична роля не само в радио разпръсквателните комуникации, но и във военните операции, навигационните системи като GPS, събирането на разузнавателна информация и икономическите вериги за доставки.

Те са ключови и за ранното откриване на изстрелвания, което може да предупреди за приближаващи ракети.

Това ги прави значителна уязвимост за националната сигурност и основна цел за всеки, който иска да подкопае икономиката или военната готовност на противника – или да нанесе психологически удар, както направиха хакерите, подкрепящи Русия, когато отвлякоха телевизионни сигнали към Украйна.

Хакерите обикновено търсят най-слабото звено в софтуера или хардуера, който поддържа спътник или контролира комуникацията му със Земята. Самото орбитално устройство може да е сигурно, но ако работи с остарял софтуер, то може лесно да бъде експлоатирано.

Когато руските сили нахлуха в Украйна през 2022 г., някой се насочи към Viasat, базираната в САЩ сателитна компания, използвана от украинското правителство и военни. Хакването, за което Киев обвини Москва, използва зловреден софтуер, за да зарази десетки хиляди модеми, създавайки прекъсване, засягащо широки части от Европа.

Служители по националната сигурност твърдят, че Русия разработва ядрено космическо оръжие, предназначено да унищожи почти всеки спътник в ниска околоземна орбита едновременно. Оръжието би комбинирало физическа атака, която би се разпространила навън, унищожавайки повече спътници, докато ядреният компонент се използва за “изпържване” на тяхната електроника.

Ако оръжието бъде разположено, би нарушило международен договор, забраняващ оръжия за масово унищожение в Космоса.

Американският представител Майк Търнър, републиканец, заяви, че подобно оръжие може да направи ниската околоземна орбита неизползваема за спътници за период до една година.

Ако бъде използвано, последиците биха били опустошителни: потенциално биха оставили Съединените щати и техните съюзници уязвими към икономически катаклизми и дори ядрена атака.

Русия и Китай също биха загубили спътници, въпреки че се смята, че са по-малко зависими от този вид спътници.

Търнър сравни оръжието, което все още не е готово за разполагане, със Спутник, руския спътник, който даде началото на космическата ера през 1957 г.

“Ако това противосателитно ядрено оръжие бъде изпратено в космоса, това ще бъде краят на космическата ера. Никога не трябва да му се позволява да отиде в космоса. Това е Кубинската ракетна криза в Космоса“, каза Търнър.

До Луната и отвъд нея

Ценните минерали и други материали, открити на Луната и в астероидите, биха могли да доведат до бъдещи конфликти, тъй като държавите се стремят да експлоатират нови технологии и енергийни източници.

Шон Дъфи, изпълняващият длъжността ръководител на американската космическа агенция NASA, обяви този месец планове за изпращане на малък ядрен реактор на Луната, заявявайки, че е важно САЩ да го направят преди Китай или Русия.

Луната е богата на материал, известен като хелий 3, който според учените може да се използва в ядрен синтез за генериране на огромни количества енергия.

Въпреки че тази технология е все още на десетилетия разстояние, контролът над Луната през следващите години може да определи кои държави ще се очертаят като суперсили, според Джоузеф Рук, експерт по киберсигурност, базиран в Лондон, който е работил в британската отбранителна индустрия и сега е директор на анализите на риска във фирмата Recorded Future.

Краят на Студената война временно спря много инвестиции в Космоса, но конкуренцията вероятно ще се увеличи, тъй като обещанието за добив на Луната се превърне в реалност.

“Това не е научна фантастика, а бързо се превръща в реалност. Ако доминирате енергийните нужди на Земята, това е краят на играта“, на мнение е Рук.

Китай и Русия обявиха планове за собствени ядрени централи на Луната през следващите години, докато САЩ планират мисии до Луната и Марс. Изкуственият интелект (ИИ) вероятно ще ускори конкуренцията, както и търсенето на енергията, от която се нуждае ИИ.

Въпреки стъпките си в Космоса, Китай се противопоставя на всякаква извънземна надпревара във въоръжаването, според Лиу Пенгю, говорител на китайското посолство във Вашингтон. Той каза, че именно САЩ заплашват да милитаризират последната граница.

“Те продължават да разширяват военната си сила в космоса, създават космически военни съюзи и се опитват да превърнат космоса във военна зона“, каза Лиу.