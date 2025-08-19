Микрофон улови „лудия“ шепот на Тръмп към Макрон в Белия дом ВИДЕО

Микрофон улови президента на САЩ Доналд Тръмп да шепне нещо, което той нарече „лудост“, докато той, украинският президент Володимир Зеленски и седем европейски лидери се готвеха за среща при закрити врати в Белия дом, за да обсъдят прекратяването на войната на Русия в Украйна.

„Мисля, че той [руският президент Владимир Путин] иска да сключи сделка“, прошепна Тръмп на френския президент Еманюел Макрон в Източната стая. „Мисля, че иска да сключи сделка за мен, разбирате ли това? Колкото и лудо да звучи.“

BREAKING: President Trump is caught on a hot mic telling Emmanuel Macron that Putin wants to make a deal for Trump. Seriously? Is Trump that gullible? Putin is playing Trump. pic.twitter.com/10Vu3XuA1Y — Ed Krassenstein (@EdKrassen) August 18, 2025

Забележката, която предполага, че Тръмп смята, че Путин иска да му угоди, предостави допълнителна информация за оценката на американския президент за срещата му в петък в Анкоридж, Аляска.

Тръмп и специалният президентски пратеник Стив Уиткоф - и двамата участваха в срещата на върха в петък - твърдят, че са успели да накарат Путин да се съгласи американските и други сили на НАТО да дойдат в защита на Украйна, ако Москва наруши някое от условията на потенциално мирно споразумение.

„Донякъде успяхме да постигнем споразумение, че Съединените щати могат да предложат защита, подобна на член 5 на НАТО, което е първият път, когато чуваме руснаците да се съгласяват с това“, каза Уиткоф пред съводещия на CNN „State of the Union“ Джейк Тапър в неделя.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте поздрави Тръмп за споразумението в понеделник, отбелязвайки, че това е „голяма стъпка“ за САЩ да предложат такава подкрепа заедно с европейските си партньори.

„Фактът, че казахте „Готов съм да участвам в гаранциите за сигурност“, е голяма стъпка – наистина е пробив и прави всичко различно“, каза бившият нидерландски премиер. „Благодаря ви за това.“

Но когато новината за европейските лидери, празнуващи успеха на Тръмп, достигна до Москва, Кремъл се опита да отхвърли обещанието на Путин към американския президент.

„Потвърждаваме отново многократно заявената си позиция за категоричното ни отхвърляне на всякакви сценарии, които предвиждат появата в Украйна на военен контингент с участието на страни от НАТО“, заяви руското външно министерство пред кремълската информационна агенция Риа Новости.

Самият Путин обаче все още не е направил изявление по въпроса.

Веднага след срещата на лидерите на Европа с Тръмп, Макрон даде интервю за американската телевизия NBC. Попитан какво е минало през главата му, когато е чул репликата, която микрофоните уловиха, той отговори:

"В края на деня, ако имаме сделка, която осигурява дългосрочен мир, това са добри новини. Вашият президент е много уверен, че може да сключи тази сделка, което е добра новина за всички нас, защото ще сложи край на всички тези убийства."