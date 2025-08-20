IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Ужасената майка: Чу се едно так-так и въжетата на детето се скъсаха

Нито имаше инструктаж, нито попълнихме декларация, твърди Мария Данева

20.08.2025 | 06:05 ч.
Почернената майка от трагедията в Несебър намери сили да проговори за ужаса, който преживя. Тя събра куража да каже истината въпреки смъртта на 8-годишния син.

Мария Данева разказва за бТВ, че преди фаталния полет те не са получили никакъв инструктаж или указания.

„От три години детето само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим.  Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. И би трябвало да е безопасно“, разказва Мария от Разлог.

„Отидохме и нищо – инструктаж не се проведе. Качиха ни на лодката и като ни издигнаха нагоре, само се чу едно так-так и се скъсаха коланите на детето. И детето падна надолу към водата“, разказва още майката.

На родителите не е била дадена и декларация за безопасност, която да разпишат.

„Моето дете го няма. Каква е справедливостта? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, казва майката на 8-годишното дете.

 

