Най-близкият приятел на Тодор Славков: Около него имаше повече ментори, които му влияеха отрицателно

"Бях най-близкият приятел на Тодор Славков още от детските му години. Пиехме си ракията до последния му ден". Това признание направи пред "България Днес" професорът по химия и преводач от български на Доналд Тръмп - Йонко Мермерски.

"После обаче стана така, че около него имаше повече ментори, които му влияеха отрицателно. И аз просто не можех да се преборя с тази среда", уточни синът на покойното светило на народната медицина Христо Мермерски.

Двамата с отишлия си от този свят на 21 юли т.г. Малък Тошко са имали намерение да напишат книга за майка му Людмила Живкова.

"Ходих у тях да извличам спомени, но той изпадаше в такова състояние, че не се получаваше нищо“, разкрива Мермерски. Той е намерил и обяснението защо всеки опит да мотивира внука на Тодор Живков да започне да говори за майка си е претърпявал провал.

"На Тодор не му се даде да премине през периода на скръб, а когато Людмила почина, той е нямал дори 10 години. Бидейки обществена личност, на него се е гледало като на бездушен човек, който може да понесе всичко. Всички са мислели, че е само угрижен, след като майка му е починала, но не, майката е съвсем различно нещо", убеден е Йонко Мермерски.

По думите му "тази психическа драма от загубата" е основната причина всеки път, когато двамата с наледника на Батето тръгвали да подреждат фактите за бъдещата книга, Тодор да си пийне и "да почне да губи ясната си мисъл".

"Аз обаче никога не си позволих да го питам каква е неговата версия за смъртта на майка му. Тодор по принцип много мразеше да се говорят неща за семейството му, които той знаеше отвътре. Но не това беше и идеята на книгата", пояснява преводачът на американския президент.

Проф. Мермерски е изключително изненадан от внезапната кончина на своя най-близък приятел. "Нямаше абсолютно никакви податки, че такова нещо ще се случи! Ако го е скрил и от мен, това означава, че става въпрос за негова дълбока драма от години. Защото той имаше страхотно чувство за хумор. Даже сме се смели с него, който пръв от нас си отиде, другият да разкаже виц на гроба му. Възможно е, разбира се, на годишнината от смъртта на майка му да е изпаднал в някаква депресия, но хуморът му беше циничен. Тодор не издаваше да преживява някаква сериозна тъга. Пред мен се държеше, не сваляше гарда", уверява Йонко Мермерски.

Химикът не вярва, че Тодор Славков е бил склонен към самоубийство. "Беше винаги оптимистично настроен. Беше много горд с дъщеря си, как тя се изгражда като амбициозен млад човек, който ще постига неща и ще се развива", споделя синът на Христо Мермерски.

За първи път пред медия преводачът на Тръмп разкрива и една от големите тайни на Малък Тошко.

"Той в един момент, когато беше отишъл в Швейцария, се беше амбицирал да развива себе си. Но, от друга страна, майтапели сме се даже с него, при положение, че го рисуваха и като космонавт, какви амбиции да има? Всичко му беше в краката. Но, мисля, и аз имах участие в това да го убедя да се развива. Обвинението в изнасилване обаче го отклони от този път. Тогава съдеха дядо му и търсеха начин да омаскарят цялата им фамилия. И това по мои наблюдения счупи у него единствения порив за развитие. След това вече изпускаш няколко години, започваш да се занимаваш с глупости... Самата история с обвинението е много грозна. Жената или момичето, което постъпи така грозно, на практика беше водено от жаждата за известност... Без да я интересува, че разсипа човека", огласява своята версия за ролята на обвинителката Мила Гешева .

Той доверява още, че в тийнейджърските години Тодор Славков развил страст към колите и моторите и това го сближило още повече. "Даже през 1988-ма си беше счупил крака при инцидент с мотор, беше с гипс и Иван Славков искаше да го контролирам. И Тодор ми звъни, вика ме в Сеул, на олимпиадата. "Идвай към нас, ще се возим..." - "Ама баща ти забрани, дал съм дума", отговарям му аз. "Няма да разбере, казва Тодор, в Италия е". Отивам пред тях, взимам го, той се качва на мотора и в този момент спира един мерцедес, а в него - Иван Славков! Така не можах да замина за Сеул. Но най-криво ми беше, че той ми каза: "Аз много разчитах на теб, а виж какво стана". Но случват се и такива неща...", връща лентата назад преводачът на държавния глава на САЩ.

За Мермерски обаче фиаското на проекта му за съвместна книга с покойния му приятел за Людмила Живкова изобщо не зачерква друга възможност - да напише книга за самия Малък Тошко.

"Имам стотици интересни случки с него... Например около Тодор имаше не една, а много жени. Беше като магнит за дамите, много чаровен. Жените се стремяха към него още от малък. Някой ще каже, че това е било заради факта, че е внук на Тодор Живков, но и той като баща си беше много чаровен мъж. Даже се учудвам, че Силвия Пантева му е била постоянна. Знам още, че Тодор в последно време мечтаеше да има още едно дете, вече от друга жена", издаде Йонко Мермерски.