Москва извика посланика на Рим във връзка с „антируска кампания“

Москва съобщи, че е извикала италиански дипломат във връзка с „антируска кампания“ в италианските медии. Това е най-новото развитие в конфликта между двете страни, които се обвиняват взаимно във враждебна реторика.

Връзките между Рим и Москва, вече обтегнати заради офанзивата на Кремъл в Украйна, се влошиха още повече през последните седмици.

Миналия месец Италия отмени концерт на прокремълския маестро Валерий Гергиев, предаде АФП.

На 5 август италианският шарже д'афер в Москва „беше извикан в руското външно министерство във връзка с продължаващата антируска кампания в италианските медии“, съобщи министерството.

Москва не даде примери, но заяви, че те са допринесли за отменения през юли планиран концерт на Гергиев – изявен поддръжник на руския президент Владимир Путин.

Концертът, първоначално насрочен за 27 юли в дворец от XVIII век до Наполи, предизвика бурен дебат в Италия.

Той беше отменен след протести от политици и руската опозиция в изгнание.

В края на юли Рим извика руския посланик, след като Москва включи италианския президент Серджо Матарела в списък на западни официални лица, критикуващи Кремъл. Русия го обвини, че използва „езика на омразата“ срещу страната.

Други европейски лидери, като германският канцлер Фридрих Мерц, също са в списъка.

Италия е сред съюзниците на Киев от началото на руската офанзива в Украйна, започнала през 2022 г., и е приела хиляди украински бежанци, пише БГНЕС.