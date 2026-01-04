Медведев: Действията на Тръмп във Венцуела са незаконни, но последователни

Дмитрий Медведев, зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия заяви, че действията на американския президент Доналд Тръмп във Венецуела са незаконни, но последователни, защото той защитава интересите на САЩ, предадоха агенциите ТАСС и Ройтерс.

"Трябва да се признае, че въпреки очевидната незаконност на поведението на Тръмп, никой не може да отрече, че определено има последователност в тях. Той и неговият екип защитават националните интереси на страната си доста решително", заяви Медведев.

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела, посочва Ройтерс.

"Основният мотив на Чичо Сам винаги е бил прост: ресурсите на другите", отбеляза Медведев, използвайки широко известния псевдоним на САЩ. "Тръмп не го и крие. Какво можем да кажем - това е “lex fortissimum” (на латински език - бел. ред), или правото на най-силния", акцентира висшият руски политик.

Медведев обърна внимание, че ако подобни действия са били предприети срещу по-силна от Венецуела държава, то биха били изтълкувани като обявяване на война.

Критика към Европа

Медведев разкритикува позицията на Европа за "нелегитимноста" на задържания от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро.

"Тезата за "нелегитимността" на президента Мадуро не издържа. Защо ли по-рано европейците не са повдигали този въпрос", каза Медведев, според когото отстраняването на Володимир Зеленски от поста президент на Украйна е "въпрос на близко бъдеще".

Не веднъж Москва е казвала, че Зеленски е незаконен лидер на Украйна, защото неговият мандат е изтекъл, но избори в страната след това не са били произведени. Но Зеленски е на поста си, тъй като заради войната на Русия в Украйна в страната беше обявено военно положение. Според украинската конституция при военно положение не могат да бъдат произвеждани избори в Украйна, припомня ДПА.

Медведев освен това заяви, че би могъл да си представи операция за похищение на други лидери по света, сходна на американските действия във Венецуела. Говорейки за други лидери, Медведев спомена германския канцлер Фридрих Мерц.

"Похищението на неонациста Мерц би могло да бъде отличен обрат в този низ от събития“, каза Медведев и допълни, че подобен сценарий “не е нереалистичен“.

"Дори има основание за дело срещу него в Германия, така, че няма да бъде никаква загуба, особено откакто гражданите страдат ненужно“, каза Медведев. / БТА