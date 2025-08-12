Митничари задържаха хиляди маркови обувки, тениски и шапки

Снимка: Агенция Митници 1 / 5 / 5

Митнически служители от Калотина задържаха шест палета с контрабандни „маркови“ стоки, в същото време колегите им от Видин задържаха 10 333 текстилни изделия, имитация на популярни марки след рисков анализ, съобщават от Агенция „Митници“.

При първия случай, контрабандни обувки, текстилни изделия, кожени чанти и куфари са намерени при две проверки на два товарни автомобила в рамките на един ден на Калотина.

Установени са 6750 артикула, щамповани с известни марки, които не са били описани в митническите документи и за които митническите служители имат обосновани съмнения, че не са оригинални.

При първата проверка са открити общо 768 чифта обувки и 5394 текстилни изделия и облекла, а при втората – 326 чифта обувки и 262 кожени чанти и куфари.

Двата товарни автомобила са с български регистрационни номера и пристигат на изход от страната на МП Калотина 9 август. Управлявани са от български граждани и по документи са пътували по еднакъв маршрут - от България за Испания. Двамата водачи са представили митнически документи за превозваната от тях стока – хладилен агент.

В хода на извършената физическа проверка на първия товарен автомобил, зад обявената стока митническите служители намират пет допънителни палета, в които е била укрита контрабандна стока - общо 6162 „маркови“ обувки, текстилни изделия и облекла.

При проверката на втория товарен автомобил е намерено още едно пале, в което са открити 588 „маркови“ обувки, кожени чанти и куфари.

Стоките са задържани като контрабанда, тъй като не са фигурирали в митническите документи. На водачите на двата товарни автомобила са съставени актове по Закона за митниците, евентуалните глоби са обезпечени.

При друг случай - в района на Видин, при границата с Румъния, митнически служители задържаха 10 233 текстилни изделия - блузи, тениски, шапки и спортни екипи, за които има съмнение, че нарушават права на търговски марки.

След извършен рисков анализ, на 8 август в района на Видин митнически служители от дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ спират за проверка товарна композиция, пътуваща според транспортните документи от Турция в посока Белгия и Франция.

Камионът е селектиран за проверка и е ескортиран до Митническо бюро Видин от митнически служители. При последвалата щателна митническа проверка е установено, че част от декларирания товар представлява артикули, носещи популярни търговски марки. За общо 10 233 текстилни изделия (блузи, тениски, шапки и спортни екипи) у митническите служители са възникнали обосновани съмнения, че нарушават Регламент ЕС 608/2013г. за защита на търговските марки. За случая ще бъдат уведомени притежателите на съответните марки.

Стоките са задържани и работата продължава.