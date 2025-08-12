IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Туск: Русия прави всичко възможно, за да настрои Киев срещу Варшава

Среща между Тръмп и Путин е насрочена за петък

12.08.2025 | 16:13 ч. Обновена: 12.08.2025 | 17:36 ч. 33
Снимка: БГНЕС/ EPA

Развръзката на украинската война наближава, затова Русия прави всичко възможно , за да настрои Киев срещу Варшава. Това написа в социалната мрежа Х полският премиер Доналд Туск.

„Антиполските жестове от страна на украинците и разпалването на антиукраински настроения в Полша е сценарий на Путин, организиран от чуждестранни агенти и местни идиоти. Винаги едни и същи “, написа още Туск.

Среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин е насрочена за петък.

Туск Полша Русия Украйна война
