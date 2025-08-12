Туск: Русия прави всичко възможно, за да настрои Киев срещу Варшава

Развръзката на украинската война наближава, затова Русия прави всичко възможно , за да настрои Киев срещу Варшава. Това написа в социалната мрежа Х полският премиер Доналд Туск.
„Антиполските жестове от страна на украинците и разпалването на антиукраински настроения в Полша е сценарий на Путин, организиран от чуждестранни агенти и местни идиоти. Винаги едни и същи “, написа още Туск.
Zbliża się rozstrzygnięcie w wojnie ukraińskiej, więc Rosja robi wszystko, by skłócić Kijów z Warszawą. Antypolskie gesty Ukraińców i nakręcanie antyukraińskich nastrojów w Polsce to scenariusz Putina organizowany przez obcych agentów i miejscowych idiotów. Zawsze tych samych.— Donald Tusk (@donaldtusk) August 12, 2025
Среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин е насрочена за петък.