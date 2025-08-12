Ще се завърне ли руският газ в Европа?

Изчезнал ли е руският газ завинаги или в крайна сметка ще се завърне в Европа? Този въпрос се задава, откакто Кремъл прекъсна доставките на газ за своите клиенти от ЕС след пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. В продължение на десетилетия след „ Остполитик“ от 70-те години на миналия век Европа беше основният пазар за руски газ, а произтичащата от това тръбопроводна инфраструктура свързваше газовите находища в Западен Сибир с индустриалния център на Западна Европа. И в продължение на десетилетия Русия беше ключовият източник на газ за Европа, доставяйки до четиридесет процента от потреблението на ЕС , около 155 милиарда кубически метра, през 2021 г., пишат за TNI Андреас К. Голдтау и Аднан Ватансевер.

И двете страни инвестираха голям политически и финансов капитал в тези дългогодишни и до голяма степен взаимноизгодни газови отношения. Достъпните, макар и очевидно не „евтини“, руски газови доставки позволиха на европейските индустрии да процъфтяват на фона на ограничени вътрешни енергийни източници. „Газпром“, руският държавен енергиен гигант, реализира по-голямата част от печалбите си в Европа, което позволи кръстосаното субсидиране на местната промишленост и домакинствата, както и напредъка в програмата за икономическо развитие.

Всичко това се случи с гръм и трясък. В рамките на няколко месеца Русия, някога доминиращ играч в европейския баланс на вноса, беше сведена до маргинален доставчик, доставяйки едва 51,6 милиарда кубически метра през 2024 г., от които 31,6 милиарда кубически метра е газ от тръбопроводи. Заявената политическа цел на ЕС е постепенно да се премахне руският газ до края на 2027 г. и да се сложи край на способността на Москва да използва износа на газ като оръжие.

Въпреки това някои политици от ЕС са склонни да оставят вратата отворена за връщане на руския газ. Макар и да не е окончателното им решение, мотивацията е била енергийните доставки да бъдат част от пакетно споразумение, в случай че мирните преговори за Украйна евентуално се осъществят. Като странична полза, надеждите са, че Европа ще се върне към статуквото преди войната, като по този начин облекчи част от прекомерната тежест на разходите и възстанови конкурентоспособността на европейската индустрия в световен мащаб.

Нещо повече, наскоро американски инвеститор изглеждаше заинтересован от експлоатацията на останките от системата „Северен поток“, след като подводните експлозии унищожиха три от четирите крака на тръбопровода. С възстановяването на експлоатацията на основна част от инфраструктурата за внос, руските газови потоци към Европа биха могли да се възобновят, вече под контрола на САЩ, при условие че все още съществуващите санкции срещу „Северен поток 2“ бъдат отменени. След като политически приемлив, руският газ може би ще се върне в играта.

И все пак нещата не са толкова прости. Да се осигури достъп до руски молекули и да се управлява инфраструктурата, през която те преминават, е едно. Дали тези молекули ще намерят пазар, който ги приветства, е съвсем друго.

Цените, очевидно, няма да стоят на пътя. "Газпром" в миналото е доказал, че може и е готов да доставя газ на конкурентни цени, а Москва също може да приветства парите. Вместо това, политическата икономия на газовия пазар на ЕС може да се окаже все по-трудна за руския газ в бъдеще . Три неща се промениха значително след руската инвазия в Украйна: невъзстановими разходи, длъжностно положение и политически парадигми.

В продължение на десетилетия тръбопроводите, свързващи Европа с външни доставчици, генерираха значителни невъзвръщаеми разходи в газовата индустрия. В случая с руския газ това включваше тръбопровода „Братство“, „Ямал Европа“ и в крайна сметка „Северен поток 1“ и „Северен поток 2“, всички от които се простираха на хиляди километри от сондажа до крайния потребител и представляваха излишен капацитет за европейския пазар.

Нещо повече, трябваше да се развият добивни активи и да се въведат преносни системи, които да доставят газ до клиентите, заедно с оперативен капацитет за продажби и дистрибуция на крайния потребителски пазар. Между Европа и Русия се появи гъста мрежа от корпоративни мрежи в газовия сектор, свързани чрез взаимни финансови ангажименти, поети в преносни системи или съхранение, в трансгранична транзитна инфраструктура и, в руския случай, дори в европейски индустрии за крайни потребители, като например химическата промишленост. Минали финансови и политически ангажименти увековечиха газовите отношения и се очертаха като важна инерционна сила в полза на руския внос на газ. В замяна, приходите, натрупани от търговията, транзита и продажбите на газ, облагодетелстваха корпорации, оператори и правителства от двете страни. До 2020 г. газът представляваше около двадесет и пет процента от европейския енергиен баланс , в сравнение с 16,9% през 1990 г. и 21,6% през 2000 г.

Газовата криза от 2022 г. драстично промени динамиката на тези невъзстановими разходи. След исторически скок на цените, делът на газа в енергийния баланс на държавите-членки на ЕС намаля повсеместно, благодарение на намаляването на търсенето на газ, преминаването към други горива и преминаването към повече възобновяеми източници в енергийната система. Номиналното потребление на газ в Германия намаля със 17,2% между 2019 г. и 2023 г., в Италия с 15,3%, а в Полша с 6,2%, за да отбележим само няколко по-големи европейски икономики.

В същото време, новата инфраструктура започна да създава нови невъзстановими разходи. През 2023 г. Норвегия зае мястото на водещ доставчик за Европа, докато втечненият природен газ (ВПГ) в крайна сметка замени молекулите на Газпром, предимно под формата на газ, доставян от Съединените щати. За рекордно кратко време и за изненада на много наблюдатели, географията на търговията с газ се измести от изток на запад . Берлин побърза да построи три терминала за втечнен природен газ с темпове, едва виждани в страната, като това изместване се отрази на германския баланс на вноса. Италия, Полша и Гърция разшириха капацитета си за втечняване на втечнен природен газ, докато нивата на използване на съществуващия капацитет за втечнен природен газ в Белгия, Франция и Испания достигнаха рекордни нива през 2022 г. До 2024 г. капацитетът за прием на втечнен природен газ в Европа се е увеличил с повече от тридесет процента в сравнение с нивата преди кризата.

В по-широк смисъл, политиката на управление претърпя значителни промени. Преди енергийната криза от 2022 г. вносителите на газ, особено тези, свързани с руски партньори, бяха политическа сила, с която трябваше да се съобразяваме. Разбира се, концентрацията на пазара на газ се различаваше в различните части на Европа, както и способността на газовите компании да упражняват политическо влияние. Пазарите на газ в Словакия или Полша се характеризираха с малко играчи, доминиращи ключови части от веригата за създаване на стойност, включително пренос, съхранение и търговия. Германия и Италия, за разлика от тях, се характеризираха с по-конкурентни пазарни структури.

И все пак, високите нива на промишлено потребление поставят германските газови компании в центъра на политическите усилия на правителството за поддържане на модел на икономически растеж, воден от износ, което дава на утвърдените играчи донякъде прекомерно влияние.

В контекста на кризата от 2022 г. се съчетаха два елемента. Първият е траекториите на потреблението на газ в повечето европейски страни, които показаха пик на търсенето между 2020 и 2022 г. Благодарение на решителните политики за възобновяема енергия, газът започна постепенно да губи позиции в полза на по-чистите енергийни източници . С други думи, утвърдените играчи отслабваха още преди кризата, а последната само ускори тази тенденция.

Второ, кризата доведе до появата на нови газови играчи, които се противопоставиха на съществуващите, особено ако бизнесът им е изграден на руски газ. Ето само няколко примера: компаниите, управляващи новопостроени терминали за втечнен природен газ, ще останат без пари, ако руският газ се върне. Същото важи и за компаниите вносители, които са диверсифицирали дейността си и са сключили дългосрочни договори с алтернативни доставчици, включително Катар и Алжир.

Нещо повече, корпорациите в енергоемките сектори (EITE), като химикалите и стоманата, са инвестирали милиарди в индустриална декарбонизация, за да осигурят бизнес в среда на високи (енергийни) разходи, белязана от геополитическа несигурност. Те също ще усетят напрежението. Същото ще се случи и с европейските правителства, които започнаха да раздават финансова подкрепа за улесняване на чистия преход на EITE индустриите.

Всичко това предполага, че е разумно да се очаква значителна опозиция срещу завръщането на руския газ, тъй като значителни корпоративни интереси могат да пострадат в случай на завръщане на по-нискоценни молекули в европейската газова игра.

Регулаторните парадигми също се промениха. По същество те преминаха от „сини“ към „зелени“. Откакто усилията на Европа за чист преход започнаха в началото на 2000-те години, газът се счита за преходно гориво – сравнително нисковъглеродно, подходящо за промишлени процеси и достъпно за заместване на въглищата в топлоелектрическите централи. Последваха регулации.

Поредица от „енергийни пакети“ на ниво ЕС бяха насочени към улесняване на интегрирания пазар на газ в ЕС , осигуряване на трансгранична инфраструктура и насърчаване на конкурентно ценообразуване, за да се гарантира ползата за потребителите. Регулаторната парадигма, очевидно, беше благоприятна за газа – тя беше „синя“. Разбира се, това не означава, че зелените програми нямат място в политическия микс на ЕС. Напротив, в ход бяха решителни усилия за декарбонизация, последният подобен ход след знаковия пакет за климата и енергетиката от 2008 г. – реакция на провала на Протокола от Киото. И все пак, може би събитията от 2022 г. наклониха везните към климатичните амбиции и, следователно, срещу природния газ.

Това не беше по избор; беше по необходимост. Чистите алтернативи на природния газ се разглеждаха като ключови за предпазване от руските опити да превърнат газа в оръжие, за възстановяване на устойчивостта на веригите за доставки на енергия и за гарантиране на икономическа сигурност. Възобновяемите енергийни източници придобиха политически заряд, което достигна кулминацията в изявлението на тогавашния германски финансов министър Кристиан Линднер, че възобновяемите енергийни източници са „ енергия на свободата “.

Този процес на секюритизация , както биха го нарекли политолозите, извади чистите решения от кутията на политиката за климата и ги постави в кутията на политиката за сигурност. Отново последваха регулации. Планът на ЕС REPowerEU дава приоритет на чистата енергия чрез увеличаване на дела ѝ в енергийния микс, рационализиране на регулациите за ускоряване на разрешителните за проекти за възобновяема енергия и ангажимент за развитието на зелена водородна икономика. Ревизираната Директива за възобновяема енергия от 2023 г. определя обвързваща цел за възобновяеми енергийни източници от 42,5% за общото потребление на енергия в ЕС до 2030 г. Съвсем наскоро Европейската комисия си постави за цел деветдесет процента намаление на нетните емисии до 2040 г.

Държавите-членки на ЕС действаха в съответствие с тази амбициозна зелена програма. Съдейки по националните енергийни и климатични плановена ниво ЕС и национално определените приноси, представени на РКООНИК, Германия и Италия си поставиха едни от най-амбициозните цели, докато Полша, друг значителен потребител на газ, показа един от най-бързите растежи на възобновяемата енергия в енергийния баланс. Очевидно е, че регулаторните рамки на ЕС дават предимство на зелените решения, отреждайки на природния газ мястото на резервно гориво в система, която бързо напуска ерата на изкопаемите горива.

Целите на Европа за декарбонизация станаха все по-амбициозни през последните две десетилетия, а енергийната криза, предизвикана от руската инвазия в Украйна, ускори тази траектория. „Газът като мостово гориво“ за енергийния преход загуби голяма част от своята привлекателност.

Енергийният пейзаж на Европа се промени коренно след кризата от 2022 г. Предишната зависимост от руски газ вече е незначителна, газовите компании, които бяха инвестирали сериозно в руски договори, бяха отслабени, а новата инфраструктура за доставки създаде различни траектории на невъзстановими разходи. Регулаторният фокус решително се измести от изкопаемите горива към зелената енергия.

Разбира се, не всички страни споделят желанието си да се откажат от руския газ. Словакия и Унгария са известни с връзките си с Кремъл и са нетърпеливи да запазят доставките на „Газпром”.

Съществуват и различия в националните политически отговори на кризата. Италия, например, премина към алтернативни доставчици на газ, но предприе доста бавен подход при внедряването на възобновяема енергия като средство за заместване на газа, докато други европейски страни въведоха амбициозни мерки за преминаване към възобновяеми източници.

Като цяло обаче динамиката, която се развива в новата политическа икономия на европейския газ, е трудна за премахване. Колкото по-дълго трае, толкова повече зависимости от пътищата ще стават „лепкави“ и за Русия ще става толкова по-трудно да се върне към предишното статукво. Политиката може да стане отново приемлива за завръщането на руския газ на европейския пазар, но има вероятност той да не има значително място в него.