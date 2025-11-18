Парите на Украйна са на изчерпване, а Европа няма добър план Б

Служители на Европейския съюз прекараха месеци в разработването на план за използване на замразени руски активи, за да се отпусне заем на Украйна, който би могъл да помогне на Киев да се пребори със следващата фаза на войната.

Все по-ясно е, че блокът разполага само с лоши алтернативи, в случай че това се провали.

Очакваше се планът за заем, чрез който Европейският съюз ще използва активите на централната банка на Русия в Белгия, за да насочи 140 милиарда евро, или около 160 милиарда долара, към Украйна, да бъде придвижен напред на политическата среща на блока миналия месец. Вместо това, изненадващо в последния момент, Белгия го блокира .

Белгийските власти казват, че са обезпокоени, че страната може да бъде отговорна, ако Русия заведе дело или поиска парите си обратно. За да смекчат този риск, те искат от другите европейски държави твърдо да се ангажират да поемат част от тежестта чрез гаранции, предложение, което срещна съпротива от Словакия . Те също така оказват натиск върху Европейската комисия, изпълнителния орган на блока, да обмисли други варианти за получаване на пари за Украйна.

Комисията изложи тези алтернативи в писмо, изпратено до националните столици в понеделник и видяно от The New York Times. Един от вариантите би бил Европейският съюз да емитира съвместен дълг, за да набере средствата, от които се нуждае Украйна. Друг би бил отделните държави членки да предоставят на Украйна директни субсидии. Но и двата варианта имат проблеми. Съвместното вземане на заеми би било скъпо, водело би до разходи за лихви, а директните субсидии биха натоварили бюджетите на вече задлъжнелите държави.

Предвид това, политици, дипломати и външни експерти в Брюксел често изразяват увереност, че планът за заем с замразени активи ще се осъществи - не защото е без усложнения, а защото резервните копия са толкова непривлекателни в момент, когато залогът е толкова голям.

Урсула фон дер Лайен, председателят на комисията, заяви миналата седмица, че макар да съществуват другите две опции, заемът, използващ замразените активи, „е най-ефективният начин за поддържане на отбраната и икономиката на Украйна“.

Планът за заем със замразени активи предлага предимства.

Блокът би могъл да предостави на Украйна заем с нулева лихва, който ще трябва да бъде изплатен само ако Русия плати репарации. Това би позволило и голямо, привличащо вниманието медиите парично вливане, което би демонстрирало на Кремъл, че Украйна разполага с финансирането, за да премине през войната.

Алтернативите не само биха се оказали по-финансово стресиращи, но най-вероятно биха включвали само по-малки и по-нарастващи потоци от парични средства към Украйна.

Ако Европейският съюз (ЕС) трябваше да използва една от тези други опции, „това би затвърдило усещането в съзнанието на Путин, че времето е на негова страна“, каза Муджтаба Рахман, управляващ директор за Европа в Eurasia Group, консултантска компания за политически рискове.

Но някои страни от ЕС не са склонни да предложат уверенията, които Белгия търси, за да приеме плана за заем със замразени активи. Премиерът на Словакия Роберт Фицо предупреди, че страната му ще се противопостави на подобна схема, ако парите бъдат използвани за военни разходи.

Миналата седмица Русия отправи поредно предупреждение в държавните медии , че може да предприеме действия срещу Белгия, ако активите бъдат конфискувани. Въпреки че представители на ЕС ясно заявиха, че не разглеждат отпускането на заем срещу активите като конфискация, Русия не признава това разграничение.

Дори Европейската комисия (ЕК) призна в писмото си в понеделник, че съществува риск заемът за замразени активи да бъде „неправилно възприет“ като конфискация на руските спестявания – ход, който би могъл да притесни международните инвеститори, които държат пари в Европа.

Времето за постигане на споразумение може да изтича. Международният валутен фонд изчисли, че бюджетният дефицит на Украйна е около 65 милиарда долара за 2026 и 2027 г., въз основа на доклад на Bloomberg News.

Представители на ЕС редовно намекваха, че Украйна ще се нуждае от ново парично финансиране до март или април.

Но не е ясно дали ще могат да постигнат споразумение до следващата среща на политическите лидери на блока на 18 декември.

Ако отпускането на заем се забави твърде много, Валдис Домбровскис, европейският комисар по икономиката, предположи , че блокът може да се наложи да обмисли решения за преодоляване на недостига на финансиране през пролетта. В писмото на комисията тази седмица се предлага вариантите да бъдат комбинирани или дори използвани временно, за да се гарантира, че парите ще стигнат до Украйна навреме.

Нещата се усложняват допълнително от вътрешнополитическата ситуация в Белгия. Правителството на премиера Барт де Вевер се бори от месеци да приеме бюджет и е възможно управляващата коалиция да се разпадне, ако не бъде постигнато споразумение до края на декември.

Някои в блока се надяват на външен тласък, който ще направи плана за заем по-приемлив. Норвегия, която не е в Европейския съюз, но е тясно свързана с него икономически, се възползва финансово от войната, тъй като цените на енергията - и приходите на богатата на ресурси нация - се повишиха рязко. Предвид това, двама норвежки икономисти твърдят, че страната трябва да помогне за гарантиране на заема от ЕС.

Норвежките законодатели са отворени към идеята. Но страната не би искала да бъде единствен гарант по заема за замразени активи, заяви миналата седмица норвежкият финансов министър Йенс Столтенберг.

Резултатът? Европейските лидери са пред седмици на ожесточени преговори, докато се опитват да осъществят плана за активите – и са изправени пред сериозни рискове, ако не успеят.