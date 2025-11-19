10 храни, които помагат в борбата с възпаленията

Защо е важно да водим противовъзпалителен начин на живот?

Възпалението е нормална част от защитната система на организма – то помага за борба с инфекциите и заздравяване на различни наранявания на тъканите. Когато обаче този процес стане дългосрочен или постоянен, той може тихо да увреди здравите тъкани и да увеличи риска от хронични заболявания като сърдечносъдови болести, артрит, диабет тип 2, затлъстяване и дори депресия.

Съвременният начин на живот – лош сън,висок стрес, ултрапреработени храни и недостатъчна физическа активност – може да предизвика или да влоши възпалението. Добрата новина? Малки, постоянни промени в диетата и ежедневните навици могат да имат огромно влияние. Консумирането на по-богати на хранителни вещества, пълноценни храни и редовната физическа активност са прости, но ефективни начини да поддържате естествения баланс на тялото си.

Храни, които помагат в борбата с възпаленията

Противовъзпалителната диета се фокусира върху цели, минимално преработени храни, богати на антиоксиданти, фибри, здравословни мазнини и фитонутриенти. Тези храни помагат за намаляване на възпаленията, защитават клетките и поддържат енергията и настроението.

1. Мазни риби – сьомгата, скумрията, сардините, пъстървата и херингата са богати на омега-3 мастни киселини (EPA и DHA), които понижават възпалителните маркери в организма.

Източник: Противовъзпалителните храни, които променят всичко