Не е само мъжки свят: Как жените промениха украинската армия?

Жените в Украйна не се мобилизират на военна служба, но могат да се включат доброволно, като десетки хиляди са го направили, откакто Русия за първи път нахлу в Украйна през 2014 г. Юлия Сидорова и Катерина Приймак се запознават на фронтовата линия, когато Москва вече е анексирала Крим и е водила война в Източна Украйна, и решават да се присъединят към армията.

Сидорова каза пред Euronews, че след Революцията на достойнството, известна в чужбина като Евромайдан, е искала да се присъедини към въоръжените сили. "Имаше силно чувство, че всичко ще свърши бързо и аз исках да бъда част от това“, споделя младото момиче.

Катерина добавя, че по това време на жените все още е било забранено да заемат бойни позиции. "Те официално бяха зачислени на небойни задачи, но в действителност изпълняваха бойни задачи“.

"В продължение на три години събирахме колкото се може повече жени, военнослужещи и ветерани, за да променим това. Те се обединиха за тази кауза. Активисти, политици и учени бяха ангажирани“, обясни Приймак.

"В Украйна гражданското общество е много важно и ние изграждаме Украйна със собствените си ръце", споделя Катерина, която е съосновател на Украинското движение на жените ветерани, UWVM или Veteranka, общността на жените в Украйна с боен опит.

Veteranka подкрепя жените във войската, защитава правата на жените в сектора за сигурност и отбрана, помага им да се реинтегрират в цивилния живот и насърчава лидерството на жените и активното им участие във възстановяването на Украйна.

Приймак, военен медик и самата тя военен ветеран, казва, че откакто Украйна официално разреши на жените да заемат бойни позиции в армията чрез закон от 2018 г., нещата се променят. На жените официално беше разрешено да служат на позиции като артилеристи, снайперисти, шофьори и разузнавачи.

Според Veteranka първите 63 бойни позиции са били отворени за жени още през 2018 г. Оттогава движението расте, както и нуждите на жените на фронтовата линия. Приймак каза, че в бъдеще ще има повече жени в армията, "няма друг избор“.

"Колкото повече жени има в армията, толкова по-комфортно и по-добре ще се чувства всяка от тези жени. Така работим".

Когато Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна в началото на 2022 г., десетки хиляди жени се включиха доброволно в армията и сега са основна част от въоръжените сили на Украйна.

"Куба" и "Аляска“

Euronews се срещна с Юлия Сидорова и Катерина Приймак в Брюксел. Дамите посетиха европейската столица за прожекцията на документалния филм "Куба и Аляска“. Филмът проследява две жени - Юлия Сидорова, с позивен "Куба“, и Александра Лисицка, с позивен "Аляска“. Лисицка, лейтенант, служи като офицер от Групата за специални цели в Националната гвардия на Украйна. Тя се присъединява към армията след тоталната инвазия.

На жените винаги е било позволено да напускат Украйна, за да се евакуират от войната. На въпроса защо е решила не само да остане, но и да се присъедини към отбраната - дори и да няма предишен опит, какъвто имаше Сидорова от 2014 г. - Лисицка отговаря: "Просто искам да живея в страната си, в града си, в апартамента си. И за да направя това, трябва да направя нещо.“

"Куба и Аляска“, заснет главно с боди камери и смартфони, разказва историята на две приятелки на фронтовата линия, докато се справят с ужасите на войната и мечтите си за "когато войната свърши“.

Покрита с кръв, докато спасява живота на войниците на фронтовата линия, Куба мечтае за собствено модно ревю в Париж. Тя показа своите модели във френската столица и призна, че "това е била детската ѝ мечта“.

"Просто ми се искаше да беше при други обстоятелства“, призна тя.

От модното ревю тя се завърна в Украйна и към спасяването на животи на фронтовата линия, обяснявайки, че се чувства по-сигурна сред боевете, отколкото далеч от тях.

Лисицка, известна още като Аляска, повтори изявлението. "По-страшно е да си в Киев, отколкото на бойното поле“, каза тя, визирайки принудителната си почивка за рехабилитация, когато е ранена на фронтовата линия и е трябвало да прекара няколко месеца в Киев.

Странно как, но войната е станала по-позната и дори по-удобна за украинските парамедици и войници, отколкото цивилния живот, който някога са имали.

Във филма Аляска нервно се подготвя за изпита си по английски език, казвайки, че тестът ѝ се струва по-страшен от войната.

Лисицка е издържала изпита, но все още не е свикнала с цивилния живот.

Тя споделя, че възприятието напълно се променя на бойния фронт. "Когато си на фронтовата линия, си с екипа си, който знае точно какво да прави. Хората имат определени умения. Те знаят какво да правят и как да помогнат. Това не е така в цивилния живот“, каза Лисицка.

Европа сега е като Украйна през 2014 г.

Сидорова казва, че посещението ѝ в Брюксел и ситуацията в Европа ѝ напомнят за ситуацията в Украйна през 2014 г., когато войната току-що започна.

"Напомня ми за 2014 г., когато се провеждаше Антитерористичната операция (АТО, отговорът на Украйна на войната на Русия в Донбас) и част от населението на Украйна, или по-скоро по-голямата част от него, изобщо не участваше във войната, не се интересуваше от нея и не разбираше какво всъщност се случва“, обясни Сидорова.

Момичето споделя, че това, което я плаши, е, че "хората не бяха готови за това, което предстои“.

"В Европа, според мен, сега е същото. Хората дори не разбират какво се случва около тях и колко близо е всъщност. За тях е сякаш се случва на друга планета. И затова имам чувството, че и Европа не е готова за бъдещето“, посочи Сидорова.

Приймак добавя, че "илюзията за сигурност е много плашеща“.

"Спомням си как дойдох в Мариупол през 2019 г. И сега, поглеждайки назад, осъзнаваш колко плашеща е илюзията за сигурност, когато видиш, че няколко години по-късно градът е напълно разрушен и окупиран“, спомня си тя.

"Ние, като Украйна, можем само да се надяваме, че ще оцелеем. Всички тези страни живеят така, сякаш нищо не се е случило, въпреки че войната надвисва над всички. Имаме това чувство, че войната ще бъде ужасна, мащабна и глобална.“

Според Сидорова плановете и военните амбиции на Русия са очевидни и ясни от фронтовата линия в Украйна. "Сигурна съм, че ако Русия не бъде спряна, тя ще продължи по-нататък. Няма други възможности. Путин няма да има причина да спре.“

Приймак добави, че Русия ще може да мобилизира още повече ресурси срещу Европа и няма да пощади войските си.

"Те изпращат хората си като роботи, пехотата им просто е изпратена да отиде и те отиват. И по същия начин, ако превземат Украйна, ще изпратят тези, които останат тук. Затова Украйна трябва да стои твърдо“, каза тя.

Лисицка посочи, че Европа все още има време да се подготви, въпреки че е "много тревожно, че хората не разбират мащаба на злото“.

"По-добре е да се пресече болестта в зародиш, преди да се е разпространила напълно. В момента тя е локализирана в Украйна и все още не е достигнала до вас. Но разбирате, че е на път да започне кръвна инфекция. Трябва да се борите с нея. Става въпрос за инстинкти за самосъхранение. Защо това не е достатъчно за Европа?“, споделя Лисицка.