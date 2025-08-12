В някои части на Европа днес горят горски пожари, а милиони хора на континента се опитват да се приспособят към новата реалност - рекордните летни горещини, отбелязва Асошиейтед прес.

Температурите в някои райони надхвърлиха 40 градуса по Целзий.

Европа се затопля по-бързо от всеки друг континент - два пъти по-бързо от средното за света от 80-те години на миналия век, посочва Службата за климатични промени "Коперник" на Европейския съюз. Миналата година е била най-горещата година в Европа и в световен мащаб, сочат данни на мониторинговата агенция.

Учени предупреждават, че изменението на климата засилва честотата и интензивността на горещините и сушата, което прави части от Европа по-уязвими за горски пожари. При изгарянето на горива като бензин, нефт и въглища се отделят задържащи топлината газове, които са основният фактор за изменението на климата, припомня АП.

В околностите на Мадрид пожарникарите до голяма степен са овладели огъня, който избухна в понеделник вечерта, съобщиха властите. При него загина мъж, който е получил изгаряния на 98% от тялото си, съобщиха от службите за спешна помощ.

На други места пожарникари и близо 1000 войници се бореха с пожари в региони като Кастилия и Леон, Кастилия-Ла Манча, Андалусия и Галисия. Хиляди хора се евакуираха от домовете и хотелите си, включително почиващите на плажовете в южната част на Испания.

Регионалните власти съобщиха във вторник следобед, че някои от евакуираните от плажовете могат да се върнат в хотелите си.

В Португалия повече от 700 пожарникари се опитваха да овладеят пожар в община Транкосо, на около 350 км североизточно от Лисабон. По-малки пожари горят и на север.

Пожарникарите до голяма степен овладяха голям горски пожар в Северозападна Турция, съобщи министърът на горското стопанство, ден след като пожарът предизвика евакуацията на стотици хора и доведе до спиране на морския трафик.

Пожарът избухна в земеделска земя в провинция Чанаккале. Подклаждан от силни ветрове, той бързо се разпространи в гориста местност, а след това и в жилищен район. Наложи се евакуацията на 2 000 жители - някои от тях по море - и доведе до 77 хоспитализации поради излагане на дим, съобщиха официални лица.

Пожарникарите все още се борят с два други горски пожара в провинциите Маниса и Измир в Западна Турция, съобщи министърът на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ в социалните мрежи.

Националната метеорологична служба постави по-голямата част от южния регион на Франция под най-високата степен на предупреждение за горещини, като за втори пореден ден се очакват температури над 40 градуса по Целзий.

Горещините ще се разпространят на североизток, включително в района на Париж, съобщи Метео Франс.

Някои общини предложиха безплатен или с отстъпка достъп до обществените плувни басейни.

Повечето региони в централна и южна Франция бяха наблюдавани заради високия риск от горски пожари, след смъртоносния пожар миналата седмица в региона Од. Длъжностни лица заявиха, че пожарът е овладян, но няма да бъде напълно потушен в продължение на седмици, като в горещите точки има риск от възобновяването на огъня.

В Гърция седем големи горски пожара, предимно в западната част на страната, наложиха многобройни евакуации, унищожиха домове и предприятия, а пламъците достигнаха покрайнините на третия по големина град в страната.

Противопожарната служба насочи ресурси към пристанищния град Патра, където горски пожар, обхванал планински гори, застрашаваше индустриална зона.

Силните ветрове възпрепятстваха усилията за гасене на пожари на островите Закинтос и Кефалония, където властите бяха в готовност да евакуират туристическите курорти, които не бяха в непосредствена опасност.

Други тежки пожари горяха в няколко района в западната част на гръцкия континент и на остров Хиос в източната част на Егейско море.

В цялата страна службата за гражданска защита днес издаде повече от 20 предупреждения за мобилни телефони със заповеди и указания за евакуация.

Очакваше се във вторник и сряда температурите да достигнат 34 градуса по Целзий, особено в южните части на Англия, включително Лондон.

Официалните власти определят като гореща вълна температурите, надвишаващи 25 градуса по Целзий в по-голямата част от Обединеното кралство - и 28 градуса по Целзий в Лондон и околностите му - за три или повече последователни дни./БТА, Пламен Йотински