Листните зеленчуци намаляват риска от рак и остеопороза

Зелените листни зеленчуци са един от възможно най-здравословните избори, които можете да направите всеки ден. Ежедневната консумация на листни зеленчуци, особено тъмнозелени, но и не само ви дава изключително разнообразие от хранителни вещества, витамини, минерали, антиоксиданти, фибри опаковани в пренебрежително малко калории. Всичко това оказва невероятно благотворно влияние върху цялостното здраве.

Защо е важно да ядете листни зеленчуци ежедневно?

Имат антиканцерогенни свойства

Тъмнозелените и светлозелените листни зеленчуци притежават феноменални качества по отношение превенцията на ракови заболявания. В листните зеленчуци се съдържа разнообразие от антиоксидантни вещества в различни форми и концентрации. Ежедневното хапване на листни зеленчуци във всяка порция може да понижи риска от възникване на рак, тъй като полифенолите и фитохимикалите в листните зеленчуци имат забележителен антиканцерогенен и противовъзпалителен ефект.

По-нисък риск от сърдечносъдови заболявания и инфаркт

Зелените листни зеленчуци са много добро средство да намалите сърдечносъдовия риск и да се предпазите от заболявания на сърцето и кръвоносната система, включително високо кръвно налягане, инфаркт и инсулт. Листните зеленчуци дължат тези свойства отново на антиоксидантите, но и на фибрите в състава си. Те са изтъкани от множество фибри, които контролират холестерола, предотвратяват образуването на холестеролни плаки по съдовете, като това снижава риска от атеросклероза и свързаните с нея сърдечносъдови рискове.

