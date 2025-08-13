Зеленски: Путин записа лична победа със срещата в Аляска

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е постигнал „лична победа“, като е бил поканен на преговори с Доналд Тръмп на американска земя.

Той също така посочи, че срещата е забавила още повече налагането на санкции срещу Москва, предаде АФП.

„Първо, той ще се срещне на територията на САЩ, което считам за негова лична победа. Второ, той излиза от изолация, защото се среща на територията на САЩ. Трето, с тази среща той по някакъв начин е отложил санкциите“, каза Зеленски.