IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 7

Зеленски: Путин записа лична победа със срещата в Аляска

Излиза от изолация, заяви украинският президент

13.08.2025 | 03:30 ч. Обновена: 13.08.2025 | 04:23 ч. 2
Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че руският лидер Владимир Путин е постигнал „лична победа“, като е бил поканен на преговори с Доналд Тръмп на американска земя.

Той също така посочи, че срещата е забавила още повече налагането на санкции срещу Москва, предаде АФП.

„Първо, той ще се срещне на територията на САЩ, което считам за негова лична победа. Второ, той излиза от изолация, защото се среща на територията на САЩ. Трето, с тази среща той по някакъв начин е отложил санкциите“, каза Зеленски. 

Свързани статии

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

зеленски украйна
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem