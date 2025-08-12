Путин е напът да надхитри Тръмп отново в Аляска

Украинските и европейските лидери се притесняват, че Доналд Тръмп ще бъде изигран за втори път, когато се срещне с руския си колега в Аляска в петък - и с право са нервни. Всъщност, ако Тръмп иска да излезе от разговорите като майстор преговарящ, а не като лекомислен, най-умният му ход може би е да отложи срещата на върха, докато не бъде по-добре подготвена, пише в анализ за Bloomberg колумнистът Марк Чемпиън.

Тръмп не греши, като се опитва да седне с врагове и съперници на САЩ, дори когато по-конвенционалните лидери биха избегнали риска. Но набързо уговорените срещи рядко водят до очакваните резултати и всичко около посещението на пратеника на Тръмп Стив Уиткоф в Москва, което доведе до поканата за Аляска миналата седмица, буди объркване.

С толкова много мъгла от американска страна, най-добре е да разберем за какво е срещата в петък от гледна точка на Владимир Путин. За него това е неочакван успех, който може да използва както за обезвреда на заплахата от санкции на Тръмп, така и за да подпомогне военните си усилия.

Това се случи по-рано тази година, когато бившият служител на КГБ се възползва добре от очевидното отчаяние на Тръмп да осигури мирно споразумение в Украйна и икономическо рестартиране с Москва. Колкото и Тръмп да беше готов да даде, включително облекчаване на санкциите, Путин видя само едно нещо: стратегическа възможност. Тъй като САЩ вече не желаеха да помагат за въоръжаването на отбраната на Украйна, освен - както в крайна сметка беше убеден - когато му бъде платено, Путин направи единственото логично нещо: той увеличи темпото на военните си усилия, както на земята, така и във въздуха, за да се възползва от отслабващата позиция на Киев. В крайна сметка дори Тръмп трябваше да признае, че е изоставен.

Изправен пред краен срок 8 август, преди САЩ да наложат финансови последици на Русия заради нейната непримиримост, задачата на Путин, когато Виткоф пристигна в Москва, отново беше да направи точно толкова, колкото е необходимо, за да спре всякакви действия на САЩ, като същевременно се увери, че всички конкретни резултати ще засилят позицията на Русия. Досега това върви гладко. Той получи нещо за нищо.

Първият приоритет беше да държи Володимир Зеленски далеч от стаята, вместо да проведе тристранната среща, която Тръмп - за негова чест - предлагаше. Присъствието на украинския лидер би изисквало реални преговори, което би направило руското незаинтересовано. Като настоява за двустранна среща с Тръмп, Путин може да се опита да предложи условия, които тази американска администрация би могла да приеме, но знае, че Украйна не може. Това за пореден път би направило Зеленски човека, когото Тръмп обвинява, че стои на пътя на мира, сваляйки натиска от Путин.

Втората цел беше да се намери място за срещата, което да демонстрира както на руснаците, така и на лидерите по света, че Путин вече не е парий, избягващ пътувания от страх от арест по заповед за военни престъпления, издадена срещу него от Международния наказателен съд през 2023 г. Всъщност това би било първото посещение на Путин в САЩ (посещения извън Организацията на обединените нации в Ню Йорк) от 2007 г. насам, преди нахлуването му в Грузия на следващата година. Среща на върха в Аляска - щат на САЩ, който някога е принадлежал на Руската империя - би изпратила силен сигнал за реабилитацията на Путин, като същевременно би посочила дългия исторически обхват на Кремъл като велика сила.

Само поканата на Тръмп е победа за Кремъл. Ако срещата на върха послужи и за забавяне на американските санкции или доведе до „мирен“ план, който ще сее раздори между Украйна и нейните съюзници, още повече. Но всеки истински път към траен край на военните действия ще изисква много по-голям натиск, както финансов, така и военен, както и подготовка. Ако един репортаж в германското списание Bild е верен, Путин и неговите служители са заобикаляли Виткоф, когато са се срещнали с американския предприемач в областта на недвижимите имоти, превърнал се в дипломат, миналата седмица, оставяйки го объркан относно предлаганото.

Каквото и да е разбрал Уиткоф погрешно, за американския президент беше достатъчно да каже, че размяната на територии е на масата, когато не е. Това, което Кремъл изглежда е готов да обмисли, е Украйна да предаде части от Донбас, които Русия все още не е успяла да завладее, в замяна на прекратяване на огъня. Така че, не размяна на територии, а земя, предадена завинаги в замяна на примирие, което вероятно е временно. Според Bild, руската „оферта“ може също да е изисквала от Украйна първо да изтегли войските си от много по-големи райони на Херсонската и Запорожката област, които Русия също твърди, че е анексирала, но все още не е успяла да окупира.

Кремъл може също да е готов да предложи примирие във въздушната си война, за да предотврати санкциите, но това е по-малка отстъпка, отколкото изглежда. За разлика от преди две години, когато това беше еднопосочна борба, новопостроените дронове и ракети с голям обсег на Украйна нанасят все по-големи щети на руските енергийни и военни активи. В понеделник те удариха фабрика, произвеждаща системи за насочване на руските ракети близо до град Нижни Новгород, на около 440 километра източно от Москва. В този момент примирието може да бъде приветствано и от двете страни.

Украинците знаят, че ще трябва да се откажат от контрола върху територията, за да сложат край на инвазията на Путин. Но те имат предвид видовете отстъпки, направени на Йосиф Сталин в Германия в края на Втората световна война. Той осигури контрол над източната половина на тази страна за Съветския съюз, но Западна Германия запази суверенните си претенции върху източната част и – в крайна сметка – си ги върна. Също толкова важно е, че след кратък опит да завземе целия Берлин, Кремъл остави Западна Германия да процъфтява в мир.

Няма индикации, че Путин иска подобна сделка. Тя не би допринесла по никакъв начин за постигането на действителните му цели при започването на война, които бяха да осигури контрол над демилитаризирана Украйна, както и приемането от страна на САЩ на руска сфера на влияние в Европа, неоспорвана от Организацията на Северноатлантическия договор. Путин никога не крие това. Това има предвид, когато казва, че е щастлив да говори за прекратяване на огъня, веднага щом бъдат разгледани „основните причини“ за войната.

Ще има време и място за среща на върха между Тръмп и Путин. Но е малко вероятно тя да бъде тази седмица в Аляска.