IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 44

Арестуваха бившата първа дама на Южна Корея ВИДЕО

Ким е обвинена в манипулиране на акции и подкуп

13.08.2025 | 10:33 ч. Обновена: 13.08.2025 | 12:25 ч. 11
Кадър YouTube

Кадър YouTube

Съпругата на бившия президент на Южна Корея, който е в затвора, Юн Сук Йол, е арестувана по редица обвинения, включително манипулиране с акции и подкуп. Бившата първа дама Ким Кун Хи отрече всички обвинения по време на четиричасово съдебно заседание в Сеул във вторник. Съдът обаче издаде заповед за задържане, позовавайки се на риска тя да унищожи доказателства, съобщава ВВС.

Южна Корея има история на бивши президенти, които са били обвинявани и хвърлени в затвора. Това обаче е първият път, когато и бившият президент, и бившата първа дама са в затвора по едно и също време.

Юн беше задържан през януари, за да бъде съден за неуспешен опит за въвеждане на военно положение миналата година, който потопи страната в хаос и в крайна сметка доведе до отстраняването му.

Прокурорите твърдят, че 52-годишната Ким е спечелила над 800 милиона вона (577 940 долара), като е участвала в схема за манипулиране на цените, включваща акциите на Deutsch Motors, дилър на BMW в Южна Корея.

Свързани статии

Въпреки че това се твърди, че се е случило преди съпругът ѝ да бъде избран за лидер на страната, то е продължило да хвърля сянка през цялото му президентство.

Твърди се, че тя е приела и две чанти Chanel и диамантено колие като подкупи от противоречивата Църква на обединението в замяна на бизнес услуги.

Наред с други обвинения, Ким е обвинена и в намеса в номинациите на кандидати по време на частичните парламентарни избори през 2022 г. и общите избори миналата година.

Ким изглеждаше тържествено, докато присъстваше на изслушването във вторник, облечена в черен костюм и черна пола. “Искрено се извинявам, че причиних проблеми, въпреки че съм човек без значение“, каза тя пред репортери.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Южна Корея първа дама арест подкуп затвор
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem