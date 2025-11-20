Бизнесът вече реже работни места заради AI

В края на септември германската авиокомпания Deutsche Lufthansa AG заяви пред анализатори и инвеститори, че планира да премахне 4000 административни позиции до края на десетилетието. Сред посочените причини е „увеличеното използване на изкуствен интелект“.

Седмици по-късно нидерландският кредитор ING Groep NV заяви, че близо 1000 позиции са изложени на риск от „дигитализацията, изкуствения интелект и променящите се нужди на клиентите“. И по-рано този месец, Krafton Inc., южнокорейска компания за видеоигри, заяви, че възнамерява да замрази наемането на персонал, за да се съсредоточи върху подход „първо с AI“ към разработката.

През по-голямата част от бума на изкуствения интелект много компании се въздържаха от приписване на съкращенията на работни места на изкуствения интелект от страх да не привлекат негативни заглавия. Но през последните месеци големи фирми в различни индустрии и географски региони станаха по-гласовити с твърденията си, че изкуственият интелект им позволява да съкращават персонал и да намаляват наемането.

В отчети за печалби, презентации за инвеститори и фирмени бележки, ръководителите рекламират повишаване на ефективността от изкуствения интелект и представят свиващата се или непроменена работна сила като подготовка за все по-ориентирана към изкуствения интелект икономика.

Изкуственият интелект е посочен като причина за 48 414 съкращения на работни места, обявени в САЩ досега тази година, според скорошна оценка на фирмата за аутплейсмънт Challenger, Gray & Christmas. От тях 31 039 съкращения на работни места, свързани с изкуствения интелект, са обявени само през октомври.

Внезапното увеличение отразява рязкото увеличение на планираните съкращения като цяло, като изкуственият интелект е посочен като фактор в приблизително една пета от общия брой в САЩ миналия месец. Вълната от съобщения, свързани специфично с изкуствения интелект, привлече вниманието на политиците, включително председателя на Федералния резерв Джером Пауъл.

Това също така предизвика дебат дали компаниите се възползват от напредъка в областта на изкуствения интелект, за да поддържат ниски разходи в несигурна световна икономика, или просто цитират изкуствения интелект като фактор, който обяснява съкращенията, правени по по-сложни и евентуално неласкателни причини, с термини, които са привлекателни за инвеститорите. Отговорът може да е малко и от двете.

В САЩ корпорациите, които са трупали служители на пазар на труда със „слабо наемане, ниски уволнения“, сега започват да правят съкращения, тъй като се сблъскват с продължаващите рискове от мита, търговски войни и влошаване на потребителските настроения.

Много големи компании, особено в технологичната индустрия, също „се разшириха прекалено много по време на постпандемичния бум и в крайна сметка разполагаха с много голяма работна сила“, каза Джордж Денлингер, оперативен президент в агенцията за подбор на персонал Robert Half.

Поради тази причина акцентът върху изкуствения интелект понякога може да бъде подвеждащ. „Те говорят за използването на изкуствен интелект за извършване на тези задачи в бъдеще, което може да се равнява на един вид „измиване с AI“, каза той. „Те обвиняват изкуствения интелект, въпреки че това не е единствената причина за съкращенията.“

Обърканите мотиви могат да се видят в големи технологични фирми като Amazon. През юни главният изпълнителен директор на гиганта в електронната търговия, Анди Джаси, сигнализира, че работната сила на компанията ще намалее през следващите години, тъй като изкуственият интелект ще се справя с повече задачи.

Четири месеца по-късно Amazon обяви, че ще съкрати 14 000 работни места, ход, който според Джаси „дори не е наистина задвижван от изкуствен интелект, не и в момента“. Вместо това той го отдаде на раздутата бюрокрация.

Изкуственият интелект вероятно е фактор в Amazon, макар и не само защото някои работни задачи се прехвърлят към чатботове. Amazon, Microsoft Corp. и Oracle Corp. предприеха стъпки за намаляване и ограничаване на разходите в други части на бизнеса си, като същевременно увеличиха разходите за центрове за данни, чипове и таланти, за да поддържат по-мощни системи с изкуствен интелект.

Но скорошната поредица от съобщения за съкращения, свързани с изкуствения интелект, предлага някои намеци за мащабно съкращение на работни места, за което критиците на технологията - и дори нейните евангелисти - отдавна предупреждават.

През последната година изкуственият интелект се е развил от чатботове, които дават умни отговори, до така наречените агенти, предназначени да изпълняват по-сложни задачи от името на потребителя, независимо дали става въпрос за провеждане на изследване или писане на код с часове.

