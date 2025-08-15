В кадър: Тръмп посрещна Путин в Аляска на червен килим, срещата започна

Снимка: Reuters 1 / 20 / 20

Президентът на САЩ Доналд Тръмп посрещна своя колега Владимир Путин в Анкоридж, Аляска. Двамата ще проведат среща във военна база Елмендорф-Ричардсън, като по последна информация тя ще бъде трима на трима.

Тръмп пристигна на борда на Air Force One в 21:20 ч. българско време, близо половин час по-късно кацна и руският правителствен самолет.

Резултатите от срещата на върха ще бъдат оповестени на обща пресконференция след края ѝ.

Американският екип се състои от държавния секретар Марко Рубио, министъра на финансите Скот Бесънт, министъра на търговията Хауърд Лътник, министъра на отбраната Пийт Хегсет, специалния пратеник Стив Уиткоф и началника на президентската администрация Сузи Уайлс, съобщи Белият дом.

На срещата до Тръмп ще застанат Марко Рубио и Стив Уиткоф.

Руската делегация се състои от външния министър Сергей Лавров, министъра на отбраната Андрей Белоусов, финансовия министър Антон Силуанов, съветника на Путин по въпросите на външната политика Юрий Ушаков и съветника по въпросите на икономическото сътрудничество с чужди страни Кирил Дмитриев.