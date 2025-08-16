IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Туск: Играта за бъдещето на Украйна навлиза в решаваща фаза

Путин за пореден път доказа, че е умел играч

16.08.2025 | 18:16 ч. Обновена: 16.08.2025 | 19:14 ч. 17
Снимка: БГНЕС/ EPA

Играта за бъдещето на Украйна и сигурността на Европа навлезе в решителна фаза. Това мнение изрази полският премиер Доналд Туск, коментирайки резултатите от руско-американската среща на върха в Аляска.

 „Играта за бъдещето на Украйна, сигурността на Полша и цяла Европа навлезе в решителна фаза“, написа Туск в социалната мрежа X, отбелязвайки, че руският президент Владимир Путин „за пореден път доказа“, че е умел играч. „Ето защо е толкова важно да се запази единството на целия Запад“, добави полският премиер.

На 15 август във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска се проведе среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Разговорите продължиха около три часа: на четири очи в лимузината на американския лидер по пътя към основното място за преговорите и в тесен формат „трима на трима“.

