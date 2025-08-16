Туск: Играта за бъдещето на Украйна навлиза в решаваща фаза

Играта за бъдещето на Украйна и сигурността на Европа навлезе в решителна фаза. Това мнение изрази полският премиер Доналд Туск, коментирайки резултатите от руско-американската среща на върха в Аляска.

„Играта за бъдещето на Украйна, сигурността на Полша и цяла Европа навлезе в решителна фаза“, написа Туск в социалната мрежа X, отбелязвайки, че руският президент Владимир Путин „за пореден път доказа“, че е умел играч. „Ето защо е толкова важно да се запази единството на целия Запад“, добави полският премиер.

Gra o przyszłość Ukrainy, bezpieczeństwo Polski i całej Europy weszła w decydującą fazę. Dziś widać jeszcze wyraźniej, że Rosja szanuje wyłącznie silnych, a Putin okazał się po raz kolejny graczem sprytnym i bezwzględnym. Dlatego tak ważne jest utrzymanie jedności całego Zachodu. — Donald Tusk (@donaldtusk) August 16, 2025

На 15 август във военновъздушната база Елмендорф-Ричардсън в Аляска се проведе среща между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Разговорите продължиха около три часа: на четири очи в лимузината на американския лидер по пътя към основното място за преговорите и в тесен формат „трима на трима“.