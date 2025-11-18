IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 80

Българинът убеден: Преходът не е свършил, демокрацията не е истинска

60,2% категорични, че Държавна сигурност продължава да управлява политическите процеси у нас

18.11.2025 | 14:08 ч. 56
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Четирима от всеки петима българи се съгласяват с тезата, че преходът не е свършил и че демокрацията у нас още не е истинска. По около 60% пък приемат твърдения, че нямаме реален пазар и че тайните служби от миналото продължават да определят живота ни. 

Това показват данните от независим сондаж на агенция "Мяра", основана преди година от политолога Първан Симеонов и неговия екип. Наблюденията идват на фона на отбелязаната наскоро тридесет и шеста годишнина от началото на демократичните промени у нас.  

Според проучването 81,2% от анкетираните не са съгласни, че демокрацията в България е истинска. На другото мнение са 14,6%, а има и малък дял на колебаещи се. Най-убедени, че демокрацията не е истинска, са най-възрастните – разочарованието при тях клони към единодушие. 57,6% не мислят, че у нас има действаща пазарна икономика, а 35% смятат, че това, което имаме у нас, все пак е действителното пазарно стопанство. Картината при най-младите е контрастна – там убедените, че пазарът действа реално, са мнозинство.

Както се долавяше убеждението, че не сме живели в истински социализъм, сега явно личи мнение, че това не са истинска демокрация и пазар. Застаряването на обществото допълнително подчертава разочарованието, отчитат социолозите от „Мяра“.

Мяра
 
Може би и затова 78,2% намират, че преходът все още продължава, а само 15,5% са на противоположното мнение. 60,2% пък се съгласяват с твърдение, че Държавна сигурност продължава да управлява политическите процеси в България. 22% са на обратното мнение, а немалък дял от 17,8% все пак признават, че не могат да определят. 

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 12 и 17 ноември 2025 г. сред 807 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

агенция Мяра демокрация преход проучване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem