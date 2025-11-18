Българинът убеден: Преходът не е свършил, демокрацията не е истинска

Четирима от всеки петима българи се съгласяват с тезата, че преходът не е свършил и че демокрацията у нас още не е истинска. По около 60% пък приемат твърдения, че нямаме реален пазар и че тайните служби от миналото продължават да определят живота ни.

Това показват данните от независим сондаж на агенция "Мяра", основана преди година от политолога Първан Симеонов и неговия екип. Наблюденията идват на фона на отбелязаната наскоро тридесет и шеста годишнина от началото на демократичните промени у нас.

Според проучването 81,2% от анкетираните не са съгласни, че демокрацията в България е истинска. На другото мнение са 14,6%, а има и малък дял на колебаещи се. Най-убедени, че демокрацията не е истинска, са най-възрастните – разочарованието при тях клони към единодушие. 57,6% не мислят, че у нас има действаща пазарна икономика, а 35% смятат, че това, което имаме у нас, все пак е действителното пазарно стопанство. Картината при най-младите е контрастна – там убедените, че пазарът действа реално, са мнозинство.

Както се долавяше убеждението, че не сме живели в истински социализъм, сега явно личи мнение, че това не са истинска демокрация и пазар. Застаряването на обществото допълнително подчертава разочарованието, отчитат социолозите от „Мяра“.





Може би и затова 78,2% намират, че преходът все още продължава, а само 15,5% са на противоположното мнение. 60,2% пък се съгласяват с твърдение, че Държавна сигурност продължава да управлява политическите процеси в България. 22% са на обратното мнение, а немалък дял от 17,8% все пак признават, че не могат да определят.

Данните са от независим телефонен сондаж на социологическата агенция „Мяра“, проведен между 12 и 17 ноември 2025 г. сред 807 пълнолетни български граждани. Максималното стандартно отклонение е ±3,5 при 50% дялове. 1% от извадката се равнява на около 54 000 души.

