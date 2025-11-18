Пари за здраве няма: Инфлацията е увеличила всички пера в сектора

В новия бюджет са предвидени 15% увеличение на бюджета на Здравната каса. Това е и началото на мащабни скрининг програми.

"Увеличението тази година е много по-малко от предходните две”, обясни Свилена Димитрова и добави, че това ще доведе до сериозен дефицит в здравната система. “Не мога да си представя как този сектор, противно на всички останали, ще започне да се развива по нов начин, в който заплатата ще е определена от закон, но приходите няма да са гарантирани", постави въпрос председателят на Българската болнична асоциация.

В предаването “България сутрин” Димитрова добави, че на този етап и с такива финанси не се предвижда увеличаване на цените на клиничните пътеки.

"Имаме райони в България, където има липса на специализанти, нежелание да се отиде в тези райони. Има специалности, които има нежелание да се започват, защото по една или друга причина са непривлекателни, което има връзка и с клиничните пътеки. Парите можеха да се използват в тази посока - за реформите за специализациите", допълни председателят на Българската болнична асоциация.

Клинични пътеки

По думите на Димитрова днес следобед се очаква да има Здравна комисия, на която да се гледат последните предложения, които в писмен вид ги няма никъде.

"260 млн. евро няма да стигнат. Да гарантираме на едни хора, а да не гарантираме на други тотално ще дестабилизира системата. Виждаме лъкатушещо отношение от здравеопазването. Тук става въпрос преди всичко за пациентите и как да бъдат обезпечавани. Не е редно трета година да няма актуализация на цените на пътеките. Инфлацията е увеличила всички пера в сектора. Няма откъде да дойдат тези средства. Хората трябва да доплатим", обясни председателят на ББА пред Bulgaria ON AIR.

Българинът - здравно неосигурен

Една четвърт от българите се оказват здравно неосигурени и ако искаме да имаме спокойствие в системата, трябва да гледаме към увеличение на здравната вноска, защото сме с най-ниската в Европа, посочи Димитрова.

"С колко - е въпрос на икономически сметки. Контрол трябва да има постоянно и в такава степен, че да гарантира, че няма да има спекулация. Проверките трябва да бъдат нещо, което държавата да не се притеснява да употребява. Увеличението на здравната вноска ще доведе до стабилност в системата. Профилактиките са едно от перата, на които трябва да обърнем сериозно внимание", изтъкна експертът.

