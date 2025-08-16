IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Орбан: Светът е едно по-безопасно място след вчерашната среща на Тръмп и Путин

Сега това вече е минало

16.08.2025 | 15:46 ч. Обновена: 16.08.2025 | 17:17 ч. 21
Снимка: БГНЕС/ EPA

Светът е едно по-безопасно място след вчерашната среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с руския му колега Владимир Путин в Анкоридж, в американския щат Аляска. Това заяви министър-председателят на Унгария Виктор Орбан.

"Години наред сме свидетели на това как най-големите ядрени сили елиминират рамката на своето сътрудничество и си изпращат послания една на друга", написа Орбан във Фейсбук. "Сега това вече е минало. Днес светът е място, по-безопасно от вчера", посочи той.

Орбан Путин Тръмп среща война
