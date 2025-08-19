С псувни и освирквания посрещнаха Вучич пред потрошените офиси на партията му ВИДЕО

Протестиращите сърби, изискващи предсрочни избори в Сърбия, атакуваха офиси на управляващата партия на президента Александър Вучич – Сръбската прогресивна партия (СПП), преди да бъдат отблъснати от специалните полицейски части.

Досега мирните антиправителствени протести, започнали през ноември, през последната седмица ескалира, особено в Белград, Нови Сад и Валево.

В Белград няколко хиляди протестиращи се отправиха към офиса на СПП в столицата, където започнаха да хвърлят камъни и фоейрверки. Намесиха се спецчастите, които започнаха да отблъскват множеството, а пред сградата пристигна и самият Александър Вучич.

Жандармерията изтласка демонстрантите от района, като срещу множеството бе използван сълзотворен газ. Докато протестиращите се насочваха към Юридическия факултет, Вучич влезе в помещенията на СПП, придружен от охрана, жандармеристи и няколко симпатизанти, които пред камерите скандираха: „Ацо, сърбине!“

Това, което обаче не се чу в телевизионния ефир, бе реакцията на жителите на улицата. От прозорците те псуваха и освиркваха президента.

Във видеозапис от речта пред помещенията се вижда как членове на специалното подразделение „Кобри“ поглеждат към жилищата над тях, откъдето се чуват освирквания. В един момент се долавя глас от охраната: „Влизайте вътре!“

Когато кортежът на президента напуска улица Цвиичева и завива по улица Здравка Челара, хората по улиците отново освиркаха Вучич.

В своята реч Вучич заяви, че масовите безредици и нападенията срещу сгради в Белград са част от „опит за цветна революция, организиран и платен отвън“.

Говорейки пред разрушените офиси на Сръбската прогресивна партия (СПП) в Белград, държавният глава подчерта, че протестиращите са действали с изключителна агресия.

„Хората можеха да видят с очите си днес това, за което говорих вчера. Това е единственото нещо, което знаят как да правят - да рушат и палят“, каза той.

Вучич показа на журналистите порязаната си ръка пред разрушения офис на партията.

„Виждате с какви хулигани и бандити си имаме работа“, каза той.

Poseta predsednika Vučića je velika podrška za sve pristalice SNS i ogromna snaga za dalje postojanje. Samo nemoćni, nepismeni i ljubomorni mogu da ruše kancelarije političkih protivnika koji su od njih u svemu jači, bolji, brojni, uspešniji.@avucic#vucic#srbija 🇷🇸 pic.twitter.com/k3D7yb4bxQ — Milko Milić (@MilicMilko99) August 18, 2025

Президентът подчерта, че протестиращите, освен насилие, „не са в състояние да предложат нищо на народа“. Сръбският президент каза, че „всичко се случва в рамките на опит за цветна революция, организиран и платен отвън, където не подбират средствата, стига да завземат властта със сила“.

„Те нямат нито доверието на народа, нито програма“, подчерта сръбският лидер. Той добави, че възнамерява да напише книга за „как е била осуетена цветната революция и защо Сърбия отказа санкции срещу Русия“. „Всяка нощ ще търсят място, където да подпалят нещо, докато някой не бъде убит. Но държавата ще действа решително. Нямаме нужда от никакви външни инструкции, ще възстановим реда в страната си и ще освободим гражданите от терор и зло. Ще се появим навсякъде, ще се съпротивляваме и ще възстановим разрушеното. Ще продължим да се борим за нашата Сърбия и за нашата партия."

Сръбският министър на вътрешните работи Ивица Дачич заяви на нощна пресконференция, че около 2300-2400 протестиращи са се събрали в Белград, нападнали са полицията, преобърнали са и са запалили контейнери за боклук, както и са запалили и разрушили помещенията на Сръбската прогресивна партия. Министърът отбеляза, че досега са задържани петима души и всички, замесени в извършването на престъпления и нарушения, ще бъдат наказани

„Това беше безпрецедентна агресия“, подчерта той.