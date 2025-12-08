IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заради мутирал грипен щам се пълнят болниците на Острова

Около 1700 души дневно се е наложило да бъдат лекувани и в болница през миналата седмица

08.12.2025 | 09:16 ч. 16
кадър: NOVA

кадър: NOVA

Грипният сезон във Великобритания подрани и се очаква да бъде най-тежкият през последното десетилетие. За това предупредиха здравните власти, след като в страната вече са установени хиляди заразени. Около 1700 души дневно се е наложило да бъдат лекувани в болница през миналата седмица, предаде кореспондентът на NOVA.

Експерти смятат, че това се дължи на мутации на грипния вирус. Опасенията са, че ваксината не покрива тези промени в молекулната му структура. Става въпрос за 7 изменения, които вирусът е претърпял през лятото.

Твърди се, че новият грип в страната се предава по-бързо, а при децата може да доведе до сериозни усложнения. Затова родителите са призовани да бъдат по-бдителни. Има затворени училища за дезинфекция.

Сред симптомите освен треска и отпадналост са и диария и повръщане. Призивът на властите е здравите да се ваксинират максимално бързо, а болните да носят маски и да се изолират.

Междувременно ръстът на заразени с грип расте и в други европейски държави. Очаква се вълната да достигне и нашата страна.

мутирал грипен щам Великобритания болници
