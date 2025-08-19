Латвийското министерство на отбраната обяви, че американският военновъздушен самолет Rockwell B-1B Lancer , разположен във военновъздушната база Ørland, Норвегия, в рамките на последната мисия на Bomber Task Force (BTF) в Европа, ще извърши „ниско ниво“ на прелитане над Рига, Латвия, във вторник, пише за TNI журналистът Петер Сучиу.

Американският бомбардировач ще бъде ескортиран от шведски многоцелеви изтребители Saab JAS-39 Gripen, които са на въоръжение във ВВС на Унгария и Швеция.

В края на юли Унгария разположи четири свои самолета JAS-349C във военновъздушната база Шяуляй в Литва, като част от мисията на НАТО за въздушно патрулиране на Балтийските страни (BAP). Това е „четвъртият път, в който Будапеща ръководи мисията за въздушно патрулиране в Балтийските страни, регион, считан за силно чувствителен поради исторически напрежения и близостта до руската граница“, обясни унгарският консервативен информационен бюлетин.

„Сигурността на балтийските държави и източния фланг на НАТО е крайъгълен камък за сигурността на целия евроатлантически регион. Подобни прелети на САЩ и съюзниците ясно демонстрират присъствието на НАТО в региона, трансатлантическото единство, както и ангажимента за колективно укрепване на сигурността на балтийските държави“, заяви латвийският министър на отбраната Андрис Спрудс пред латвийските обществени медии.

Нито една от трите балтийски държави – Естония, Латвия или Литва – няма изтребители на въоръжение. Вместо това, членовете на НАТО редовно ротират съответните си бойни самолети, за да изпълняват задачите по BAP. Унгария, заедно с Испания, поеха мисията от Полша и Румъния.

„Този многонационален прелет подчертава сплотеността на съюзниците и координацията на взаимните операции на военновъздушните сили за гарантиране на регионалната сигурност“, обясни латвийското Министерство на отбраната. „В същото време полетът демонстрира единството и готовността на НАТО да отговори на всяко предизвикателство.“

Нисколетното прелитане над Рига, което според съобщенията ще бъде видимо от Паметника на свободата в града, зависи от метеорологичните условия. Планираното предварително изстрелване на бомбардировачи Boeing B-52 Stratofortress на американските военновъздушни сили над латвийската столица и паметника през май беше отменено поради лошо време.

Паметникът на свободата, който е поставен през ноември 1935 г. , почита войниците, загинали по време на Латвийската война за независимост, която се води срещу Червената армия на Съветския съюз от ноември 1918 г. до август 1920 г. Днес паметникът е предназначен да символизира „латвийската държавност, националното единство, независимостта и свободата“.

B-1B беше разположен в Норвегия като петото командване на BTF Europe през 2025 година. Бомбардировачът-стелт беше ескортиран до Норвегия от испанските военновъздушни и космически сили EF/A-18M Hornets (испанският вариант на McDonnell Douglas F/A-18 Hornet), които бяха разположени във военновъздушната база Кефлавик, Исландия, като част от мисия на НАТО за въздушно патрулиране по-рано този месец.

Ако всичко продължи по план, полетът на изтребителите „Лансърс“ над Рига ще се случи само дни след срещата на руския президент Владимир Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп в съвместната база Елмендорф-Ричардсън, Аляска. Докато Тръмп поздравяваше руския лидер, четири изтребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II и един Northrop B-2 Spirit участваха в прелитане . Това вероятно щеше да изпрати също толкова послание към руския президент, колкото и предстоящият полет на B-1B.