Белият дом оглежда Будапеща за преговорите между Тръмп, Путин и Зеленски

Белият дом сериозно обмисля унгарската столица Будапеща за място на евентуалната тристранна среща между президентите на САЩ, Русия и Украйна - Доналд Тръмп, Владимир Путин и Володимир Зеленски, съобщи изданието "Политико" (Politico), позовавайки се на служители, запознати с въпроса.

Тайните служби на САЩ се готвят за евентуалното провеждане на тристранната среща на върха в централноевропейската държава, като източниците на "Политико" разкриха, че Будапеща е водещ кандидат, главно благодарение на премиера Виктор Орбан, който поддържа близки отношения с президента на САЩ Доналд Тръмп от първия му мандат.

Новината идва на фона на съобщения от други медии, предполагащи различни места.

Руските представители предпочитат Москва, а френският президент Еманюел Макрон настоява за Женева.

Швейцарският външен министър пък предложи "имунитет" на Путин за неизпълнена заповед за военни престъпления, издадена от Международния наказателен съд, ако Швейцария, известна със своя неутралитет, бъде избрана за мирните преговори.

"Швейцария е много склонна да направи това, дори и в кратък срок“, каза по-рано днес швейцарският външен министър Игнацио Касис пред репортери по време на пресконференция, визирайки евентуална среща между Путин и украинския президент Володимир Зеленски в Женева.

"Между другото, многократно съм подчертавал тази готовност в контактите си с руския външен министър Сергей Лавров през последните няколко месеца“, добави той.

На 18 август, след среща с президента на Украйна и европейски съюзници, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подготовка за лична среща между Владимир Путин и Володимир Зеленски.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който участва в разговорите в Белия дом, заяви, че е планирано среща между Путин и Зеленски да се проведе през следващите две седмици.

Унгарският премиер Виктор Орбан е за продължаване на сътрудничеството с Русия и против военната помощ за Украйна. Орбан посети Москва и се срещна с Путин, посети и Киев и проведе разговори със Зеленски.