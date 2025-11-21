Защо Обединеното кралство вече няма стратегически бомбардировачи?

Днес само три държави на Земята разполагат със стратегически бомбардировач: Съединените щати, Русия и Китай. Но този съвременен списък замъглява факта, че други държави са разполагали със стратегически бомбардировачи - главно Обединеното кралство, което разполагаше със стратегически бомбардировачи през по-голямата част от Студената война, но се отказа от тях през 80-те години на миналия век, пише Харисън Кас, старши журналист по въпросите на отбраната и националната сигурност в The National Interest.

По време на своето съществуване, стратегическите бомбардировачи на Обединеното кралство са били способни да доставят ядрени оръжия дълбоко в съветска територия. Известни общо като V-Bomber сили – състоящи се от Vickers Valiant, Handley Page Victor и Avro Vulcan – бомбардировачният флот на Обединеното кралство представлява желанието на Лондон след Втората световна война да запази независим ядрен възпиращ фактор, дори когато империята му се свива, а икономиката му е напрегната поради усилията за възстановяване.

Влезли в експлоатация от средата на 50-те години на миналия век, бомбардировачите V-Bombers дадоха на Обединеното кралство известна стратегическа автономия и геополитическо влияние, непропорционални на свиващите се индустриални и военни възможности на островната държава.

Всеки от V-бомбардировачите е служил за различна цел

Викерс Валиант е проектиран като проста, практична платформа за доставка на ядрени оръжия на голяма височина.

Handley Page Victor се отличаваше с по-усъвършенстван дизайн на крилото с форма на полумесец, оптимизиран за полети на голяма височина и дълги разстояния.

Avro Vulcan , който стана най-известният от V-Bomber-ите и емблематичен за програмата като цяло, се отличаваше с драматично делта крило и футуристичен силует, беше способен да достига височини и скорости, които правеха прехващането изключително трудно - поне в ерата преди сложните ракети земя-въздух.

Заедно тези три бомбардировача позволиха на Великобритания да запази надежден стратегически обхват, без да разчита изключително на Съединените щати, давайки на Лондон независима опция за възпиране – позволявайки на Великобритания да заплашва жизненоважни цели далеч отвъд Европа и да докаже увереността, че Лондон наистина може да отвърне на удара, ако бъде подтикнат.

Съветските ракети унищожиха програмата за бомбардировачи V

Към 60-те години на миналия век Обединеното кралство осъзнава, че основите на ядрената стратегия се променят. Напредъкът в технологиите за междуконтинентални балистични ракети (МБР) и балистични ракети, изстрелвани от подводници (БРП), се усъвършенства, предлагайки на нациите по-бързи методи за незабавен удар, които са по-трудни за прихващане. Едновременно с това системите за противовъздушна отбрана се усъвършенстват по целия свят. Мрежата от ракети земя-въздух SA-2 на Съветския съюз – най-известна със свалянето на американския пилот на U-2 Франсис Гари Пауърс през 1960 г. – ѝ дава решаващо предимство пред бомбардировачите V-Bomber, драстично намалявайки оцеляването при мисии на голяма надморска височина.

Крайният резултат беше решен и Обединеното кралство започна да се насочва към морско възпиране. То постави по-голям акцент върху подводниците с балистични ракети клас „Поларис“ на Кралския флот, а по-късно и върху клас „Вангард“ – всяка от които предлагаше на Обединеното кралство трайна скрита гаранция за втори удар. Поддържането както на флот от стратегически бомбардировачи, така и на флот от ядрени подводници беше икономически нереалистично за ограниченото Обединено кралство и бомбардировачите V-Bomber постепенно бяха изведени от експлоатация. „Авро Вулкан“ се задържа най-дълго, служейки през 80-те години на миналия век в конвенционална роля. Всъщност, „Вулкан“ извърши нападенията „ Черният елен “ срещу Аржентина по време на Фолкландската война, демонстрирайки забележителни възможности за далечно действие при физиологично значими (макар и тактически ограничени) атаки срещу аржентински позиции на окупираните Фолкландски острови.

Днес цялата схема за ядрено възпиране на Обединеното кралство се основава на подводни сили, без нито въздушни, нито наземни ядрени компоненти в експлоатация. Обединеното кралство все още има опция за въздушни удари; прецизни самолети и оръжия за борба с далечни разстояния са изпълнили конвенционалната ударна роля, която някога са изпълнявали V-бомбардировачите. Съвременни самолети като Tornado GR1/GR4, Eurofighter Typhoon и F -35 Lightning II дават на Великобритания съвременна способност да поразява стратегически цели без скъпи или тромави бомбардировачни формирования.