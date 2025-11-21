Вучич: Никога не съм носил снайперска пушка и не знам нищо за никакво „сафари“

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че никога не е носил снайперска пушка и за пръв път чува за твърденията за „човешки сафарита“ при обсадата на Сараево.

Разследващият журналист Домогой Маргетич е депозирал жалба до прокуратурата в Милано срещу Вучич, твърдейки, че е бил замесен в т.нар. „Сараевско сафари“ – стрелба срещу цивилни срещу заплащане по време на бруталната обсада (1992–1995) от сръбските сили.

„Никога не съм носил снайперска пушка и не знам нищо за никакво „сафари“. Нямах оръжие. Когато дойдох и попитах дали мога да бъда с тях, ми казаха: „Малкият, връщай се, нужен ни е журналист, който знае английски“. Историята е толкова абсурдна и всички го знаят. Имам записи, свидетели — и там, където твърдят, че съм носил пушка, всъщност държах статив за камера“, каза Вучич пред „Информър“. Преди години Вучич твърдеше, че на въпросните снимки не носи пушка, а чадър.

Същевременно обаче в медиите по света продължават да се разпространяват редица твърдения, които свързват Вучич с действия по време на обсадата на Сараево. Италианската прокуратура разследва твърденията, че заможни западноевропейци са плащали на военнослужещи от силите на босненските сърби, за да стрелят по цивилни в рамките на цинична „ловна“ практика по време на войната. От разкритията на италианската писателка и журналистка Гавачени става ясно, че тази възможност е била организирана от сръбската служба за сигурност. През 1993 и 1994 г. десетки чужденци са платили между 80 000 и 100 000 евро, за да застрелят човек.

В интервю за списание „Дуга“ през 1994 г. Вучич казва: „Като доброволец отидох в сръбско Сараево. Прекарах известно време на Еврейското гробище.“

Сръбският военнопрестъпник Воислав Шешел, лидер на Радикалната партия, от която Вучич е част по това време, заявява в Хага: „Вучич беше доброволец при Славко Алекcич (сръбски четник в Босна и член на същата формация) на Еврейското гробище“.

Запазени са видеозаписи, на които младият Вучич държи в ръка предмет, наподобяващ пушка, както и документалният филм по темата „The Human Hunters of Sarajevo“.

На 20 юли 1995 г. Вучич заявява от трибуната на парламента: „убийте един сърбин, ние ще убием сто мюсюлмани.“