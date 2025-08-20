Туристи заснеха огромно свлачище на Санторини: Опасен ли е островът? ВИДЕО

Масивно свлачище се срути в морето край Санторини и затрупа село с прах. Това се случи само шест месеца след като любимият на туристите остров беше разтърсен от поредица от земетресения.

Огромен участък земя внезапно се срути в скалистото село Имеровигли в неделя следобед, след като интензивна строителна дейност направи земята нестабилна. Месеци по-рано райският остров беше разтърсен от повече от 20 000 земетресения между 26 януари и 22 февруари.

Страната обяви едномесечно извънредно положение, тъй като земетресенията люлееха вулканичния остров на всеки десет минути, карайки около 11 000 души - повече от половината от населението на Санторини - да се евакуират.

Комбинацията от сеизмична активност и прекомерно застрояване са потенциалните причини за свлачището, като прекомерното застрояване превръща крехката почва в куха земя.

Ужасяващите кадри, заснети от жители на Санторини, показват голям облак от гъст прах.

„Санторини е остров с уязвима геоморфология и когато се добави натискът от свръхзастрояването, рискът от свлачища се умножава“, казаха местни експерти, които се втурнаха на мястото, пред гръцкия информационен сайт Protothema.

Срутената ивица земя е била под особен натиск поради строителството на нова сграда, се казва в доклада.

Според Ефтимиос Лекас, професор по динамична тектоника и геология в Атинския университет, Санторини е предразположен към свлачища поради стръмните си склонове, високата сеизмичност и геоложката морфология на острова - състояща се от преплетени вулканични, лавови и пирокластични скали. Скалите ерозират лесно, което води до нестабилност в земята.

Той добави, че „неконтролираното“ строителство в калдерната зона на Санторини продължава да се разширява надолу - въпреки плановете на гръцкото правителство да забрани нови строителни проекти. А в резултат на това хотелите са построени на стръмни, опасни склонове със слаб скален състав, което ги прави уязвими към свлачища - особено на фона на засилените земетресения.

По-рано тази година, когато островът беше обхванат от земетресения, гръцкият премиер Кириакос Мицотакис обяви финансиране от 2,5 милиона паунда за изграждането на авариен евакуационен маршрут от южната част на Санторини. Собствениците на хотели дори бяха помолени да източат басейните си поради опасения, че преливащата вода може да дестабилизира сградите при земетресение.

Много от онези, които останаха на острова, спаха на улицата, твърде уплашени да останат в домовете си, в случай, че те се срутят.

Други жители изградиха импровизирани защитни съоръжения срещу цунами, използвайки чували с пясък по плажа Монолитос, където сградите са разположени опасно близо до водата.

Сеизмолозите заявиха, че земетресенията са резултат от движения на тектонични плочи, а не от вулканична активност, въпреки че Санторини се намира на Елинската вулканична дъга - верига от острови, образувани от древни изригвания.

Най-силното земетресение, разтърсило острова по-рано тази година, е 5,3 по скалата на Рихтер на 10 февруари.

Гърция е разположена на множество разломни линии и е една от най-податливите на земетресения страни в Европа, но експертите заявиха, че нивото на активност край Санторини е било безпрецедентно.