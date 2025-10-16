IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 85

Депутатите на "Величие" "трикратно" се извиниха на Ивелин Михайлов

Това е недоразумение, буря в чаша вода, оправдават се те

16.10.2025 | 15:18 ч. 13
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

"Трикратно се извиняваме, ще подобрим комуникацията помежду си. Това е недоразумение, буря в чаша вода".

Това заяви Мария Илиева, която е част от 8-те депутати от ПГ на "Величие", които днес се регистрираха в пленарна зала, а това създаде предпоставка за напрежение в редиците.

По-рано през деня председателят на парламентарната група във видеообръщение заяви, че се разграничава от действията им и остро ги разкритикува.

"Заставаме плътно зад него, винаги сме били зад него. Извиняваме се чисто сърдечно, ако хората са се чувстват засегнати, но никой не е имал никакво лошо намерение нито срещу Ивелин Михайлов, нито срещу хората, които застават зад него и зад нас''.

Свързани статии

Илиева увери, че групата е обединена и уточни, че всички заедно са се обадили на Михайлов и лично са му се извинили.

"Такава ситуация не сме имали, в която да няма кворум заради управляващите".

Депутатката определи ситуацията като "комуникационна грешка".

"Инструкциите на господин Михайлов са били винаги да се регистрираме след като присъстващите в залата станат 121 човека, за да не създаваме излишно кворум и допълни:

"В случая гласувахме обратно на това, което правят управляващите".

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мария Илиева Величие Народно събрание Ивелин Михайлов извинение
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem