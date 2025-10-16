Първан Симеонов за политическата криза: Борисов е в лека безизходна позиция

Социологът от "Мяра" Първан Симеонов определи ходовете на Бойко Борисов като опит да покаже, че е важен фактор в управлението. Според него лидерът на ГЕРБ е в „лека безизходна позиция“, тъй като и при двата основни сценария - предсрочни избори или преформатиране на кабинета с по-силно участие на ДПС - печеливш би бил Делян Пеевски. Симеонов коментира напрежението в управляващото мнозинство, което се покачва след остри критики и искания за кадрови смени в кабинета, пред Нова телевизия.

Социологът определи последните действия на Бойко Борисов като „емоционална реакция“, която отваря различни възможни сценарии за бъдещето на управлението.

„При евентуални нови избори Пеевски ще е още по-силен, а Борисов - още по-политически зависим. При едно преформатиране на правителството, то пак ще зависи от Пеевски“, анализира Симеонов.

По отношение на по-малките коалиционни партньори като „Има такъв народ“ и БСП, Симеонов заяви, че малките партии винаги искат да спечелят време, за да покажат резултати в своите ресори, макар това рядко да се случва.