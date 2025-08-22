Тръмп към Орбан: Ти си добър приятел, ядосан съм на атаките над "Дружба"

В съобщение, написано и лично подписано на ръка от Доналд Тръмп, президентът на САЩ заяви на премиера на Унгария Виктор Орбан, че не е особено доволен от това, че Украйна атакува петролопровода "Дружба".

Орбан се е оплакал на Тръмп със съобщение, което гласи:

"Преди пет дни, точно преди историческата среща на президента Тръмп и Путин в Аляска, Украйна нанесе удари с дронове по нефтопровода "Дружба" в Русия. Този тръбопровод свързва Унгария и Словакия, две държави, които нямат друг начин да внасят суров петрол. Унгария подкрепя Украйна с електрическа енергия и гориво, а в замяна бомбардират кабелите, които ни доставят. Много недружелюбен ход! Пожелаваме на президента Тръмп късмет в усилията му да донесе мир!"

В отговор Тръмп, върху отпечатаното съобщение, написал на ръка:

"Виктор, не ми харесва това, което чувам. Много съм ядосан. Кажи го и на Словакия. Ти си мой добър приятел."

Посланието на Тръмп беше публикувано във Facebook от политическия съветник и съименник на унгарския премиер Балаш Орбан.

По-рано днес Унгария и Словакия призоваха Европейската комисия да гарантира сигурността на доставките на нефт, след като заявиха, че доставките на петрол през петролопровода „Дружба“ може да бъдат спрени за поне пет дни след украинска атака срещу свързано с него съоръжение в Русия, съобщи Ройтерс.

„Физическата и географската реалност е, че без този петролопровод безопасното снабдяване на нашите страни просто не е възможно“, заявиха в съвместно писмо външните министри Петер Сиярто и Юрай Бланар.

Ето какво гласи целият им призив:

„Със съжаление Ви информираме, че през последните дни Украйна извърши три атаки срещу нефтопровода „Дружба“, който играе ключова роля за енергийната сигурност на Унгария и Словакия. Тези атаки доведоха до спиране на доставките на петрол и до двете ни страни. Вследствие на последната ракетна атака доставките изглежда са спрени за поне пет дни.

Физическата и географската реалност е, че без този тръбопровод безопасното снабдяване на нашите страни просто не е възможно.

Като се има предвид, че през последните години ЕС и неговите държави членки са предоставили стотици милиарди евро подкрепа на Украйна, ние намираме действията на Украйна, които сериозно заплашват енергийната сигурност на Унгария и Словакия, за напълно неприемливи.

За тази цел настоятелно призоваваме Комисията незабавно да изпълни ангажиментите, посочени в гореспоменатото изявление, и да гарантира безопасността на енергийните доставки на своите държави членки.“